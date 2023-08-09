Aydın Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı, ‘Yaz Konserleri’ etkinlikleri çerçevesinde Efeler Çeştepe Meydanı’nda düzenlediği konser yoğun ilgi gördü.

Müziğin eğlenceli ritmine uyarak hem dans eden hem de şarkılara eşlik eden vatandaşlar, renkli etkinliklerle kendilerini buluşturan Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na teşekkür etti. Meydanı dolduran ve orkestranın muhteşem sahne performansıyla; birbirinden güzel şarkılara eşlik eden vatandaşlar, gece boyunca doyasıya eğlendi. Solist Efe Dumancı’nın canlı performansı vatandaşlara keyifli saatler yaşattı.

Yüzlerce vatandaşın bir arada eğlenebildiği kültür ve sanat etkinlikleri ile yaz akşamlarının çok keyifli olduğunu belirten vatandaşlar, Çerçioğlu’na memnuniyetlerini dile getirdi. ‘Yaz Konserleri’ etkinlikleri; Ağustos aylarında da hız kesmeden devam edecek.