Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun Aydın’a kazandırdığı Öğrenci Çalışma Salonları, her yaştan öğrenci tarafından eğitim yuvası olmaya devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesi tarafından Efeler, Söke ve Nazilli ilçelerinde faaliyete geçirilen Öğrenci Çalışma Salonları, öğrenciler tarafından yoğun ilgiyle karşılanıyor. Araştırma ve öğrenmenin merkezi olan Öğrenci Çalışma Salonları, gençler için modern ve ferah bir eğitim yuvası oluyor. Kütüphane sessizliğinde olan Öğrenci Çalışma Salonları, ders çalışma, araştırma yapma ve proje geliştirmek için tüm imkanları da öğrencilerin hizmetine sunuyor.

Öğrenci Çalışma Salonları, içerisinde bulunan bilgisayar ve internet erişimi imkanları, kütüphane, kafeterya, akıl oyunları salonları, ücretsiz çay ve su ikramları ile gelecekteki hayatlarına hazırlanan gençlere hizmet veriyor. Geniş masa ve sandalye düzenlemeleri, modern aydınlatma sistemleri ve öğrencilerin kendi bilgisayarlarını rahatça kullanabilmeleri için hazırlanan priz ve USB şarj noktaları ile dizayn edilen Öğrenci Çalışma Salonları, eğitim hayatlarının her aşamasında öğrencilerin yanında oluyor.

Başkan Çerçioğlu: Eğitim ve öğretime desteklerimiz devam edecek

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, öğrencilerin eğitim hayatlarına destek olmak için çalışmalarının devam edeceğini belirterek, "Aydın’da yaşayan, eğitim hayatlarını sürdürmek için güzel kentimize gelen tüm öğrencilerimizin yanındayız. Cumhuriyetimizin aydınlık yarınlarının neferleri olan gençlerimizin eğitimlerine destek olmak için çalışmalarımız devam edecek" ifadelerini kullandı.

Öğrenciler, eğitim ve öğretime desteklerinden dolayı Başkan Çerçioğlu’na teşekkür etti.