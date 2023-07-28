Antalya Büyükşehir Belediyesi, yerli arı üreticilerini desteklemek ve isteklileri arıcılığa teşvik etmek amacıyla hem eğitim veriyor hem de kovan desteği sağlıyor. Bu çerçevede Akseki ve Kumluca’da talepte bulunan vatandaşlara kovan hibe edildi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, özellikle kırsal bölgelerde önemli bir geçim kaynağı olan arıcılık faaliyetiyle uğraşan üreticilere destek olmaya devam ediyor. Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından arıcılığın geliştirilmesi ve üreticilerin bilgilendirilmesi amacıyla modern arıcılık eğitimi düzenleniyor. Milli Eğitim Bakanlığı sertifikalı eğitime katılan kursiyerler bu sayede desteklemelerden de yararlanabiliyor.

Eğitimin ardından kovan desteği

Akseki’de Antalya Büyükşehir Belediyesi ATASEM Kurs Merkezi’nin açmış olduğu arıcılık kursuna katılıp arıcılık belgesi alan ve talepte bulunan vatandaşlara Antalya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından “arı kovanı” desteğinde bulunuldu. Akseki’de üreticilere 39 adet arı kovanı teslim edildi. Arı kovanlarını teslim alan vatandaşlar, memnuniyetlerini dile getirerek, destekleri için Başkan Muhittin Böcek’e teşekkür etti.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından Kumluca’da da 24 arı kovanı hibe edildi. Büyükşehir Belediyesi’nin desteğinden yararlanan Şaban Alaca 1973 yılından bu yana arıcılık ile uğraştığını belirterek arıcılara yönelik bu tür desteklerin önemli olduğunu belirtti.

Arıların oğul zamanında kovana çok ihtiyaç duyduklarını söyleyen Selma Alaca da

“Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Muhittin Böcek’e bizleri düşündüğü için çok teşekkür ederiz. Yerinde bir hizmet. Mart ayında arılarımız yavrulayınca yavruları Belediye Başkanımızın verdiği kovanlara koyacağız” dedi.