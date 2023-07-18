Aydın Tekstil Park’ta birbirinden değerli eserlerin gösteriminin yapıldığı sinema geceleri devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesi tarafından Aydın’a kazandırılan Tekstil Park’taki ‘’Uçaklar’’ filminin gösteriminde binlerce Aydınlı keyifli dakikalar geçirdi. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, sinema gecelerinin devam edeceğini belirterek açık alanda film izlemek isteyen tüm Aydınlıları Tekstil Park’taki ve Mimar Sinan Parkı’ndaki sinema gecelerine davet etti.

Sinema geceleri hız kesmeden devam ediyor

Tekstil Park’ta bir sonraki gösterim, 19 Temmuz Çarşamba günü “Kardeşim Benim” filmi ile devam edecek. Saat 21.00’deki gösterim ücretsiz izlenebilecek.

Mimar Sinan Parkı’nda ise 18 Temmuz Salı günü ‘’Dondurmam Gaymak’’ ile 20 Temmuz Perşembe günü ‘’İnanılmaz Aile 2’’ filmleri gösterilecek. Saat 21.00’deki gösterimler ücretsiz izlenebilecek.