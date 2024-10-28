Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Kayseri Bilim Merkezi ile TÜBİTAK iş birliğinde düzenlenen 6’ncı Kayseri Bilim Şenliği, 50’nin üzerinde kurumun katılımı ve 100’den fazla etkinlikle bilimin büyüleyici dünyasını keşfettirdi. Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi’nde 3 gün süren bilim şenliğine yediden yetmişe yüz binlerce bilim meraklısı akın etti.

Türkiye’deki 6 TÜBİTAK destekli bilim merkezinden birisi olan Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Kayseri Bilim Merkezi tarafından gerçekleştirilen 6’ncı Kayseri Bilim Şenliği astronomi ve uzay alanından nanoteknoloji ve fizik alanına, çevre ve sıfır atık alanından doğa ve sanat alanında 9 ana temada birbirinden farklı atölye çalışmaları ile bilim meraklılarını büyüledi.

Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi Etkinlik Alanı’nda gerçekleşen 6’ncı Bilim Şenliği 25, 26 ve 27 Ekim günlerinde 3 gün süren etkinlik, Kayserililerden yoğun ilgi gördü. 50’nin üzerinde kurumun destek verdiği etkinlikte 100’den fazla etkinlik yapılırken özellikle öğrenciler, “Astronomi ve Uzay”,“Nanoteknoloji ve Fizik”, “Çevre ve Sıfır Atık”, “İklim Değişikliği ve Sürdürülebilirlik”, Doğa ve Sanat”, “Yaşam ve Biyoteknoloji”, “Enerji Teknolojileri ve Fizik”, “Paleontoloji” başlıklı 9 ana temada birbirinden farklı atölye çalışmalarında eğlenirken öğrenmenin tadını çıkardı.

124 etkinlik çadırının yer aldığı şenlikte, katılımcılar robotik, kodlama, havacılık, uzay, 3D baskı, enerji, akıllı şehirler, sağlık gibi konularda bilgi edinme ve deneyimleme fırsatı buldu.

Bilim meraklılarından yoğun ilgi gören 6’ncı Bilim Şenliği’nde TÜBİTAK Bilim Merkezi Müdürlükleri, TÜBİTAK kitapçısı, DENEYAP Türkiye, Elazığ Bilim Merkezi, Denizli Bilim Merkezi, Konya Bilim Merkezi, Kocaeli Bilim Merkezi, Trabzon Özdemir Bayraktar Bilim Merkezi, Aksaray Bilim Merkezi, Bilim Erzurum, Gaziantep Müzeyyen Erkul Bilim Merkezi, Altındağ Alev Alatlı Bilim Merkezi eğitmenleri Milli Teknoloji Atölyeleriyle etkinlikte yer aldı.

Öte yandan bilim meraklıları bilim insanlarının düzenlediği söyleşilerden de istifade etti. 6’ncı Kayseri Bilim Şenliği’nde Abdullah Gül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Evren Mutlugün, ‘Nanoteknoloji’nin Günümüzdeki Uygulamaları’ konulu söyleşi gerçekleştirdi. Prof. Dr. Mutlugün söyleşi sonunda, “Her şey hayal etmekle başlıyor. Hayal etmekten de vazgeçmiyoruz” sözleri ile gençlere tavsiyelerde bulunarak katılımcılara teşekkür etti.

Bilim şenliğinde söyleşi gerçekleştiren Polimat Bilim İnsanı Prof. Dr. İsmail Hakkı Aydın da Başkan Büyükkılıç’ın ısrarı ile şenliğe katıldığını belirterek, “Pamukkale Üniversitesi’nde konferanslarım vardı, 2 gün önce Üsküdar Üniversitesi’nde konferansım vardı, gelmeyecektim, Büyükşehir Belediye Başkanımız Memduh Bey ve sizin için buraya geldim” dedi. Prof. Dr. Aydın da öğrencilere önemli tavsiyelerde bulunarak keyifli bir söyleşi gerçekleştirdi.

Ayrıca, Evrende Yaşam ve Zekâ Arayışı konulu söyleşi gerçekleştiren Plan-S ve INFINIA’da Bilimden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı ve eski NASA araştırmacısı Astrofizikçi Dr. Umut Yıldız ise bilim şenliğinde emeği olan başta Başkan Büyükkılıç olmak üzere herkese teşekkürlerini iletti. Yıldız, bilim ateşinin Türkiye’ye yayılması için her şehrin bu türden etkinlikler yapması temennisinde bulundu.

Prof. Dr. Mustafa Böyükata ‘Moleküllerin Dünyasına Yolculuk’, Prof. Dr. İbrahim Narin ‘İlaç ve İlaç Güvenilirliği’ konusunda katılımcılara bilgiler verirken, Dr. Erdal Özkaya ve Ömer Çolakoğlu da bilim tutkunları ile keyifli söyleşiler gerçekleştirdi.

Vatandaşlardan yoğun ilgi gören, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Akıllı Şehircilik ve Bilgi İşlem Daire Başkanlığı’na bağlı olan Bilim Merkezi Şube Müdürlüğü’nce organize edilen 6’ncı Kayseri Bilim Şenliği’nde, Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin tüm birimleri destek sağladı. Ayrıca İşletme İştirakler Daire Başkanlığı’na bağlı Spor A.Ş., KAYMEK A.Ş., Alo 153, Erciyes A.Ş., Ulaşım A.Ş., Kaytur A.Ş., KASKİ Genel Müdürlüğü, Kent Tarihi ve Tanıtım Daire Başkanlığı ile İtfaiye Daire Başkanlığı etkinlikte yer aldı. Bu kapsamda birim personeli, Kayseri’nin kültürel yapısı, birçok farklı temada etkinlikler, yarışmalar, oyunlar, gösterilerle destek sağladı.

Bilim şenliğinde yarışmalar, gösteriler, söyleşi ve atölye, gösteri deneyleri, drama, güneş gözlemi, drone uçuş deneyimi, model uçak yapımı, ebru sanatı gibi birbirinden farklı pek çok aktivite de düzenlenirken şenliğe katılan her yaş grubundan pek çok vatandaş 3 gün süren bilim şenliğinden dolayı Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’a teşekkürlerini ilettiler.