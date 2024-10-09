Öğrenci ve genç dostu Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç yönetimindeki Kayseri Büyükşehir Belediyesi, bu sene de Kayseri’deki dar gelirli üniversite öğrencisi bulunan ailelere sosyal yardımını sürdürüyor. Aile başına 5 bin TL’lik sosyal yardımın yapılacağı uygulama için başvurular 10 Ekim’de başlıyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kent sınırları içerisinde ikamet eden ihtiyaç sahibi ve dar gelirli ailelerin devlet üniversiteleri ve vakıf üniversitelerinde tam burslu okuyan öğrencilerine destek olmak için uygulamaya koyduğu sosyal yardımları bu sene de gerçekleştiriyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden genç dostu şehir ödülü alan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın başlattığı ihtiyaç sahibi ailelere destek olmak ve yüklerini hafifletmek için her sene gerçekleştirilen sosyal yardımlar kapsamında, 2024-2025 eğitim öğretim döneminde yardım miktarı aile başı 5 bin TL olarak belirlenirken, sosyal yardımlar öğrencisi sayısına göre verilmiyor.

Yardım başvurusunu velilerin yapacağı ve öğrencilerin başvurusunun kabul edilmeyeceği destekler için müracaatlar 10 Ekim 2024 tarihinde başlayıp 31 Ekim 2024 tarihinde sona erecek.

Başvurular, Büyükşehir Belediyesi’nin internet sitesi www.kayseri.bel.tr adresinde online hizmetler kısmından üniversitede öğrencisi olan aile yardımı başvuru formu üzerinden yapılacak.

Geçtiğimiz Yıl Toplam 10 Milyon TL’lik Yardım Yapıldı

Öte yandan gönül ve sosyal belediyeciliğin en güzel örneklerini sergileyen Başkan Büyükkılıç’ın talimatlarıyla Büyükşehir Belediyesi tarafından 2023 yılında 2 bin 6 aileye yılda bir defaya mahsus 5 bin TL olmak üzere toplam 10 milyon 30 bin TL nakdi olarak yardım yapıldı. Aileler ve üniversite öğrencileri, böylesi anlamlı ve özel destek için Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ve ekibine teşekkür ettiler.