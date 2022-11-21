Kasım Olağan Meclis Toplantısı ikinci birleşiminde Büyükşehir ve SASKİ’nin 2023 bütçesi 4 milyar 950 milyon TL olarak açıklandı. Başkan Yüce, hayırlı olmasını temenni ederek, yeni yatırımlara hızla devam edeceklerini vurguladı. Büyükşehir bütçesi 2 milyar 650 milyon TL olurken, SASKİ’nin 2 milyar 300 milyon olarak belirlendi.

Kasım Olağan Meclis Toplantısı ikinci birleşiminde Büyükşehir ve SASKİ’nin 2023 bütçesi 4 milyar 950 milyon TL olarak açıklandı. Başkan Yüce, hayırlı olmasını temenni ederek, yeni yatırımlara hızla devam edeceklerini vurguladı. Büyükşehir bütçesi 2 milyar 650 milyon TL olurken, SASKİ’nin 2 milyar 300 milyon olarak belirlendi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kasım Ayı Olağan Meclis toplantısı ikinci birleşimi Başkan Ekrem Yüce’nin başkanlığında gerçekleşti. Toplantıda bir önceki oturumdan kalan 5 gündem maddesi karar bağlandı. Plan ve Bütçe komisyonuna havale edilen 2023 Mali yılı bütçe tasarıları incelenerek oy birliği ile kabul edildi. Başkan Ekrem Yüce, mecliste alınan kararların hayırlı olmasını temenni ederek Büyükşehir ve SASKİ’nin 2023 yılı bütçesinin toplam 4 milyar 950 bin TL olduğunu açıkladı.

Başkan Ekrem Yüce, “Sakarya Büyükşehir Belediyesi olarak hemşerilimize ve Sakarya’mıza en iyi şekilde hizmet etmek için gündüz gece demeden çalışıyoruz. Bütün birimlerimizle birlikte çalışmadığımız hiçbir alan yok. Yoğun bir şekilde ilimizi ilmek ilmek yeniliyoruz ve yatırımları yapıyoruz. Bugün burada 2023 yılı mali plan bütçemizi oylarınıza sunacağız. Başta Plan ve Bütçe komisyonunda emeği geçen bütün herkese, meclis üyelerimize ve herkese teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

78,79,80 ve 81. maddeler Plan ve Bütçe komisyonundan geldiği şekilde kabulü oy birliği ile sağlandı. 82. madde, maddelerin tek tek okunarak kabul edilmesi oy birliği ile sağlandı. 2023 yılı mali bütçe kararnamesi maddeleri oy birliği ile kabul edildi. SASKİ olağan genel kurulunda ise 3 madde oy birliği ile karara bağlandı.