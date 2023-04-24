Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı çerçevesinde düzenlenen 14. Satranç Turnuvası ödül töreniyle sona erdi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Satranç Federasyonu Antalya İl Temsilciliği iş birliği ile gerçekleştirilen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 14’üncü Geleneksel Satranç Turnuvası tamamlandı. Cam Piramit Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleşen turnuva üç gün sürdü. Turnuvada 7-12 yaş çocuklar toplam 6 kategoride yarıştı.

Toplamda 1000 çocuğun katılımıyla gerçekleşen turnuvada 7 yaş genel kategorisinde Yiğit Atik, 7 yaş kızlar kategorisinde Bahar Neva Karataş birinciliği kazandı. 8 yaş genel kategorisinde Tunç Kaplan, 8 yaş kızlar kategorisinde ise Meriç Akgün birinciliği elde etti. 9 yaş genelde Emin Tekin, kızlarda Amine Sare Tunç, 10 yaş genelde Türkmen İbrahim Rafetoğlu, kızlarda Maya Şahin birinci sırada yer aldı. 11 yaş genelde Mete Kırıcı, 11 yaş kızlarda Tuana Yılmaz, 12 yaş genelde Ilgın Destina Nurdoğan, 12 yaş kızlarda Hayat şehirli şampiyonluğa elde eden isimler oldu. Kategorilerinde ilk 3 dereceyi elde eden sporculara kupa ve ilk 10 dereceyi elde eden sporculara madalya verildi. Her kategoride ilk 3 dereceyi elde eden sporculara bilgisayar ve robotik kodlama kursları hediye edildi.