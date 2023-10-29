Aydın Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyet’in 100. yılı etkinlikleri çerçevesinde Atatürk Kent Meydanı’nda on binlerce Aydınlıya unutulmaz bir görsel şölen yaşattı. Atatürk Kent Meydanı’nda gerçekleştirilen gösterilere vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Etkinlikler dahilinde Aydın Büyükşehir Belediye Bandosu eşliğinde Kent Meydanı’ndaki havuzda ışık ve ateş gösterisi gerçekleştirildi. Atatürk’ün en sevdiği şarkıların çalındığı etkinlikte, vals gösterisi ve Sarı Zeybek oyunu vatandaşlara duygu dolu anlar yaşattı. Vatandaşlar, marşlara ve türkülere Türk Bayraklarıyla eşlik etti.