Gaziantep Büyükşehir Belediyesi (GBB) bünyesinde hizmet veren tramvay, Gaziray ve turuncu otobüsler, Kurban Bayramı’nda arefe günü de dahil olmak üzere tüm vatandaşlara ücretsiz hizmet verecek.

Büyükşehir Belediyesi Gazi Ulaş A.Ş’ye bağlı tramvay, Gaziray ve turuncu otobüsler, Kurban Bayramı’nda vatandaşların aile, akraba ve mezarlık ziyaretlerini gerçekleştirmeleri için 5 Haziran afere günü dahil olmak üzere 9 Haziran bayramın son gününe kadar ücretsiz olacak.

GBB Zabıta Daire Başkanlığı bayram ziyaretlerinin sorunsuz ve rahatça gerçekleşmesini sağlamak ve şehir içi toplu ulaşımda düzeni korumak için trafik ekipleriyle koordineli çalışarak durak ve hatlarda gerekli kontrolleri ve önlemleri alacak.