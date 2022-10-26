Antalya Büyükşehir Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda belediyeye ait toplu ulaşım araçlarının ücretsiz yolcu taşıması kararı aldı. 29 Ekim Cumartesi günü belediyenin resmi plakalı otobüsleri, ANTRAY ve nostalji tramvayı vatandaşların kutlamalara rahat ulaşım sağlamaları ve Cumhuriyet Bayramı’nı coşkuyla kutlamaları için ücretsiz olacak.

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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda Büyükşehir Belediyesi’ne ait resmi plakalı otobüsler ve raylı sistem araçları ücretsiz olacak.

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