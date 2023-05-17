19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nda, Antalya Büyükşehir Belediyesi resmi plakalı belediye otobüsleri, Antray ve nostalji tramvay seferlerini ücretsiz olarak gerçekleştirecek.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 19 Mayıs 1919’da Samsun’a ayak basarak kurtuluş meşalesini yakmasının 104. yıl dönümü olan 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nda, Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne ait resmi plakalı otobüsler ve raylı sistem araçları ücretsiz hizmet verecek. Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nın kutlanacağı 19 Mayıs Cuma günü vatandaşlar Büyükşehir Belediyesi’nin siyah plakalı otobüsleri ile ANTRAY ve Nostalji Tramvayından ücretsiz olarak yararlanabilecek.