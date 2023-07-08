Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) tarafından

dördüncü kez, ’Türkiye’nin En İyi Çevre Eğitim Etkinlikleri Ödülü verildi. Ödülü alan Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, “4’üncü yılımızda 17’nci çevre ödülümüzü almış bulunuyoruz. Ulusal ve uluslararası düzeyde almış olduğumuz bu ödüllerle çalışmalarımızın taçlandırılması bizi mutlu etmekte ve motive etmektedir” dedi.

Alanya Belediyesi ev sahipliğinde TÜRÇEV koordinasyonunda Engelsiz Halk Plajı’nda düzenlenen 2023 Ulusal Mavi Bayrak Ödül Töreni’ne Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Alanya Kaymakamı Fatih Ürkmezer, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, TURÇEV Başkanı ve eski Turizm Bakanı Doç. Dr. Abdülkadir Ateş, STK üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Türkiye Çevre Eğitim Vakfı Başkanı Doç. Doktor Abdülkadir Ateş konuşmasında, işbirliği içinde mavi bayraklı plaj sayısını daha da arttırmak istediklerini söyledi.

Başkan Böcek konuşmasında; ziyaretçilerin öncelikli olarak deniz, kum, güneş turizmi için Antalya’yı tercih ettiğinin altını çizerek, bu nedenle mavi bayrağın tanıtım ve pazarlama açısından son derece önemli olduğuna dikkat çekti. Başkan Böcek, “Denizlerimizin temiz olduğunu, plajlarımızın güvenli olduğunu, insan sağlığını ve çevrenin korunmasına dair hususları yerine getirdiğimizi görmenin en açık ve etkili yönetimi mavi bayrak ödülü almaktır. Bu nedenledir ki Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak sorumluluğumuzda olan plajların ve Antalya genelindeki tüm plaj, marinaların uluslararası mavi bayrak ödülü alabilmesi için büyük gayret göstermekteyiz” diye konuştu.

"Türkiye’de birinciyiz"

Sahip oldukları 17 mavi bayraklı halk plajı ile Türkiye’nin en fazla mavi bayrağına sahip belediyesi olduklarını söyleyen Başkan Böcek, “Ülkemizin sahip olduğu 551 mavi bayrağın 231’i yani neredeyse yarısı Antalyamız kıyılarındadır. Dünyanın en fazla mavi bayrağına sahip kenti olmanın da gururunu yaşıyoruz. Bu başarıda emeği geçen tüm kurum, kuruluşlara, tüm çevre dostlarına ve deniz severler teşekkür ediyorum” dedi.

"Başarılı projelerimiz ödüller alıyor"

Bu başarının getirdiği sorumluluğun bilinciyle çalışmalara hız kesmeden devam ettiklerini ifade eden Başkan Muhittin Böcek, şunları aktardı: “Deniz ve Kıyı Yönetimi Şube Müdürlüğü’nü kurarak denizlerin korunmasına yönelik birçok başarılı proje ve çalışmalara imza atmış bulunuyoruz. Gemi kaynaklı kirliliğin önlenmesine yönelik olarak Türkiye de ilk ve tek olan Elektronik Gemi Denetim Merkezi’nin açılışını 5 Temmuz’da gerçekleştirdik. Deniz süpürgesi, atık alım gemisi, insansız cankurtaran aracı, dere atık kapanları, hayalet ağlar ve yabancı istilacı türlerle mücadele gibi birçok projemizle Türkiye’ye örnek olmaya çalıştık. Çevre ve doğa dostu çalışmalarımız ayrıca çevre eğitimleri konusunda başarılarımız nedeniyle 4 yıldır bizi ödüle layık gören Ulusal Mavi Bayrak Jüri Üyelerine teşekkür ederiz. Böylelikle 4’üncü yılımızda 17’nci çevre ödülümüzü almış bulunuyoruz. Ulusal ve uluslararası düzeyde almış olduğumuz bu ödüllerle çalışmalarımızın taçlandırılması bizi mutlu etmekte ve motive etmektedir.”

Konuşmaların ardından ödül törenine geçildi. Türkiye’nin En İyi Çevre Eğitim Etkinlikleri Ödülü’nü almaya hak kazanan Büyükşehir Belediyesi’nin ödülünü Başkan Muhittin Böcek’e TÜRÇEV Başkanı Doç. Dr. Abdülkadir Ateş verdi.