Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen 100. Yıl Öğrenci Çalışma Salonu, düzenlenen törenle hizmete açılırken, kreşin ’hayırlı olmasını’ temenni eden Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu; "Doğanın içinde ve güvenli olan bu salonumuzu öğrencilerimiz için açtık" dedi.

Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen 100. Yıl Öğrenci Çalışma Salonu, düzenlenen törenle hizmete açıldı. Mimar Sinan Parkı içerisinde tüm gençlerin yararlanabilmesi için açılan çalışma salonu ile Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Cumhuriyetin 100. yılında eğitime destek verdi. Aydın Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı’nın bando gösterileriyle başlayan açılış programında Aydın Büyükşehir Belediyesi Kreşi’nde eğitim gören miniklerin vals gösterisi ise büyük beğeni topladı. Gösterilerin ardından beraberindeki heyetle birlikte salonun açılışını gerçekleştiren Başkan Çerçioğlu, açılış kurdelesini keserek ‘hayırlı olmasını’ temenni etti.

Açılışın ardından çalışma salonunu gezen Başkan Çerçioğlu, “Burası öğrencilerimiz için yaptığımız çalışma salonu. Buradaki çaylarımız da öğrencilerimize ücretsiz. 24 saat açık olacak burası. Hiç kapanmayacak. Bilgisayardan, kitaplara kadar birçok envanterimiz var. Burayı özellikle cam yaptık. Cam yapmamızın temel sebebi ise güneş ışığı alsın, doğanın içinde. En önemlisi de çocuğumuz evden çıkıp buraya geleceğini söylediğinde velimiz de ben de geleyim bakayım dediği zaman içeriyi rahatça görebilsin. Doğanın içinde ve güvenli” dedi.