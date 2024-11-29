Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü, Yıldırım ilçesi Değirmenönü Mahallesi’nde yeni açılan imar yolunda kanalizasyon ve yağmursuyu hattı çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.

Bursa’nın tüm ilçelerinde çalışmalarını aralıksız sürdüren Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü, kanalizasyon ve yağmur suyu hatları çalışmalarında önemli mesafe kat etti. Yıldırım ilçesi Değirmenönü Mahallesi’nde yeni açılan imar yolunda çift taraflı olarak 300-1200 mm çapları arasında 2 bin 400 metrelik kanalizasyon ve yağmursuyu hattı çalışmaları BUSKİ ekipleri tarafından sürdürülüyor. 13 milyon TL’lik yatırımın yapıldığı bölgede, altyapı çalışmalarının yıl sonu itibari ile tamamlanması hedefleniyor.

Bursa’yı daha yaşanabilir ve daha sağlıklı geleceğe taşıyacak yatırımları arka arkaya devreye aldıklarını belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, sağlıklı şehirlerin güçlü altyapılar üzerine inşa edilebileceğini hatırlatarak tüm ilçeleri sağlıklı altyapıya kavuşturmaya kararlı olduklarını ifade etti.