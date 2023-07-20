Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Geyve Umurbey Mahallesi’nde başlattığı altyapı çalışmaları çerçevesinde yeni yerleşimlerin olduğu bölgeye yaklaşık bin 500 metre uzunluğunda yeni hat kazandıracak. Çalışmaları aralıksız devam eden içme suyu hattı tamamlandığında kaliteli içme suyu bölge halkına kesintisiz şekilde ulaştırılacak.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), Geyve Umurbey Mahallesi’nde yeni yerleşim yerlerinin bulunduğu bölgede çalışmalarını başlattığı proje sayesinde bölge halkına kaliteli içme suyunu kesintisiz şekilde ulaştıracak. Tarım ve hayvancılığın yoğun olarak yapıldığı Umurbey Mahallesi’ne kazandırılacak bin 500 metrelik yeni hat ile kesintisiz içme suyu musluklara taşınırken kayıp ve kaçağa da geçit verilmeyecek. Çalışmaları aralıksız şekilde devam eden hattın kısa süre içerinde hizmete alınması hedefleniyor.

Bin 500 metrelik yeni hat ile ilgili kurum tarafından yapılan açıklamada ise, “ Şehrimizin güçlü altyapı ağını her geçen gün genişletiyor ve yeni projelerimiz ile Sakarya’nın tüm yerleşim noktalarına içme suyunu ulaştırıyoruz. Hayata geçirdiğimiz altyapı çalışmalarında güçlü altyapı ağımız sayesinde kayıp ve kaçak oranını da minimum seviyeye indiriyoruz. Özellikle yaz aylarında yoğun bir şekilde tarım ve hayvancılık faaliyetlerinin yürütüldüğü Umurbey Mahallesi’nin de içme suyu sorununu hayata geçireceğimiz bin 500 metrelik hat sayesinde çözüme kavuşturacağız” ifadeleri kullanıldı.