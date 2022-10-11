Erzurum Büyükşehir Belediyesi, Türkiye’nin en büyük sondaj platformunu kente inşa etti. Konaklı Kayak Merkezi’nde kurulan jeotermal sıcak su sondajı başlama töreniyle söz konusu çalışmaya start verildi.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi, Türkiye’nin en büyük sondaj platformunu kente inşa etti. Konaklı Kayak Merkezi’nde kurulan jeotermal sıcak su sondajı başlama töreniyle söz konusu çalışmaya start verildi.

Törene Erzurum Vali Vekili Uğur Tutkan, Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Ömer Düzgün, Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar, Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zafer Aynalı, ESKİ Genel Müdürü Remzi Ertek, Genel Sekreter Yardımcıları Köksal Yavuz ve Ahmet Kılıç, Maden Tetkik ve Arama (MTA) Trabzon Bölge Müdürü Bülent Tosun, İl Müftüsü Şahin Yıldırım, AK Parti Erzurum İl Başkan Yardımcısı Ali Tuğrul Birdal, AK Parti Palandöken İlçe Başkanı Haktan Ömeroğlu ve AK Parti Yakutiye İlçe Başkanı Recep Aydın ile çok sayıda davetli katıldı.

Genel Sekreter Zafer Aynalı, törende yaptığı konuşmada, “Büyükşehir belediyemiz Erzurum’da ilkleri gerçekleştirmeye devam ediyor” dedi. Tarihi bir günü yaşadıklarını kaydeden Genel Sekreter Aynalı, şöyle devam etti: “Erzurum tarihinde 2 bin 200 metre derinlikte sondaj ilk defa bugün başlıyor. Allah’a hamdolsun bu da Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanımızın önderliğinde ve liderliğinde bize nasip oldu. İnşallah çalışmalar kazasız belasız devam edecek. Burası Dünya’nın sayılı kayak merkezlerinden bir tanesi Konaklı Kayak Merkezi Biz termal suyu, sıcak suyu elde ettiğimizde inşallah bunu turizme entegre edeceğiz. Bu da şehrimizin ekonomisine haliyle çok büyük katkı sağlayacak. Geçmişte bu işin uzmanları, bu işin yetkili kurumları hep Erzurum’da sıcak su açısından ikinci bir rezerv olacağını ifade etmişti. Bunun da bir derin sondajla yapılması gerektiğini söylemişti. İnşallah bu sondajla bu hayali, bu hedefi gerçekleştirmiş olacağız. Bulunduğumuz rakım 2 bin 179 sondajımız minimum 2 bin 200 metre olacak. Yani biz konaklıdan deniz seviyesine kadar sondajla inmiş olacağız. Ben emeği geçen bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum, sondajı yapacak olan MTA Genel Müdürlüğü’müzün tüm personellerine başarılar diliyorum.”

“Sondaj 7/24 devam edecek”

MTA Trabzon Bölge Müdürü Bülent Tosun da, “Sondaj makinemiz 3000 metre derinliğe kadar sondaj yapabilme özelliğine sahip” diye Konuştu. “Burada yapacağımız sondaj 2 bin 250 metre civarında olmasını planlıyoruz. Ama bu sondajımız gerekli görüldüğünde daha da derinlere inebilecek durumda” diyen Tosun şöyle devam etti: “Makinemizin kule yüksekliği 37 metre, kule taşıma kapasitesi 200 tondur. Sondajımızda 24 saat esasına göre ve 3 vardiyalı sistemde çalışacağız. Sondajımızı 5 ayda Allah kısmet ederse bitirmeyi hedefliyoruz. Eğer kış koşulları ağır geçerse veya sondaj sırasında karşılaşacağımız teknik problemler olursa bu sürenin uzaması söz konusu olabilir.” Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Ömer Düzgün de, “Bugün burada şehrimizin yarınlarına katkıda bulunacak olan önemli bir yatırım için sizlerle bir aradayız” dedi. Başkanvekili Düzgün, sözlerini şöyle sürdürdü: “Malumunuz ilimiz jeotermal kaynaklara sahip bir kent. Bizler de bu çerçevede jeotermal alanında Türkiye’nin en büyük sondaj platformunu Erzurum’a kurduk. 18 milyon maliyetli bu yatırım sayesinde 2 bin 200 metre derinlikte jeotermal kaynaklı sıcak su arama faaliyetine başlayacağız. 1 yıldan fazla sürecek bu çalışmamız neticesinde çıkacak olan sıcak suyun derecesine göre söz konusu bu alan ve çevresinde seracılık başta olmak üzere ısıtma sistemleri ve diğer birçok alanda jeotermal kaynaklı projelerimizi hayata geçireceğiz. Bilindiği gibi ülkemizdeki jeotermal kaynaklar, elektrik enerjisi üretiminde, endüstride, sağlık turizminde, tarımda, konut ısıtma, sera ısıtma, tropikal bitki yetiştirme, kent ısıtma ve sıcak su sağlama, toprak ve cadde ısıtma, havaalanı pistlerini ısıtma, yüzme havuzu ve fizik tedavi, çeşitli endüstriyel kullanımlar, yiyeceklerin kurutulmasında ve sterilize edilmesinde, konservecilikte, kerestecilikte, ağaç kaplama sanayinde, kağıt, dokuma ve boyamacılıkta, derilerin kurutulması ve işlenmesinde ve saymakla bitiremeyeceğimiz bir çok alanda kullanılmaktadır. Erzurum Büyükşehir Belediyesi olarak jeotermal enerjinin ekonomik katkıları ve çevresel etkilerinin değerlendirilmesi noktasında bulunacak olan su kaynağıyla birlikte şehrimizin geleceğine önemli katkılar sunan yenilenebilir yatırımları ve biraz önce saydığımız bu alanlardaki projeleri de inşallah hep birlikte hayata geçireceğiz.”

Konuşmaların ardından kurban kesildi daha sonra mega yatırımın açılışı yapıldı.