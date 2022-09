Doğu Anadolu’nun yükselen yıldızı Erzurum’da Büyükşehir Belediyesi’nin yürüttüğü eğitim seferberliği yeni projelerle devam ediyor. Erzurum Büyükşehir Belediyesi, Türk tarihine damgasını vuran 100 Türk büyüğünün hayatlarının anlatıldığı Tarih Yazan Çocuklar Projesi için ilk startı Pasinler’den verdi.

Doğu Anadolu’nun yükselen yıldızı Erzurum’da Büyükşehir Belediyesi’nin yürüttüğü eğitim seferberliği yeni projelerle devam ediyor. Erzurum Büyükşehir Belediyesi, Türk tarihine damgasını vuran 100 Türk büyüğünün hayatlarının anlatıldığı Tarih Yazan Çocuklar Projesi için ilk startı Pasinler’den verdi.

Söz konusu proje çerçevesindeki kentteki 450 ilkokulda bulunan 3563 dersliğe Kitap Ağacı Sınıf Kitaplığı kurulacak. Proje çerçevesinde “Kitap Ağacı” sınıf kitaplıklarının her birinde 2 set Türkçe, 1 set de İngilizce olmak üzere toplam 300 kitap bulunuyor. Kitaplıklarda bulunan Türk Büyükleri Kitap Seti’nde 2500 yıllık Türk tarihinde yaşamış 100 şahsiyetin ilkokul seviyesinde yazılmış hayatları anlatılıyor. Pasinler İbrahim Hakkı İlkokulu’nda düzenlenen proje tanıtım lansmanına Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Erzurum Valisi Okay Memiş, AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz, Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, Pasinler Belediye Başkanı Ahmet Dölekli, Sanatçı Ahmet Yenilmez, Tarih Yazan Çocuklar Koordinatörü Ahmet Ortadeveci ile çok sayıda davetli katıldı. Erzurum Valisi Okay Memiş, proje tanıtım lansmanında yaptığı konuşmada, “Erzurum’da Tarih Yazan Çocuklar adı ile 100 Türk büyüğünü anlatan bir proje başlattık. Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ten Atilla Han’a, Bumin Kağan’dan Erzurumlu Kara Fatma’ya, Nene Hatun’dan Aziz Sancar’a varıncaya kadar Türk tarihini çocuklarımıza tanıtmak istiyoruz. Bu projede emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi. Sinema ve tiyatro oyuncusu Ahmet Yenilmez de, “Ben bu eğitim projesinin topraklarda yeniden medeniyetin yeşermesi olarak görüyorum. Tarih Yazan Çocuklar Projesi ile şimdi tohumları serpiyorlar. Gelecekte bu çocuklar da inşallah tarih yazacaklar” diye konuştu.

“Erzurum’un evlatları tarih yazacak”

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen de, proje tanıtımının Pasinler Zaferi’nin 947. yıl dönümüne denk gelmesinin önemine dikkat çekti. Başkan Sekmen, şunları kaydetti: “Bugün bu topraklar, günümüzden takriben on asır evvel, bir emsalsiz muharebeye şahit oldu. Bidayeti tekbirlerle haykırılan, her safhası imanla aşılan ve nihayeti hamd ile noktalanan Pasinler Zaferi, Anadolu’muzun adım adım Müslümanlaşması için paha biçilmez bir dönüm noktası oldu. Bizler, bu dönüm noktasının mahiyetini idrak etmekle, bu altın noktayı tarihimize silinmez mürekkeple atan aziz kahramanlarımızı yaşatmakla var olabiliriz.

Biz Müslümanlar, bu cihanın topraklarında bir tarih kitabı yazdık Bu kitaba kâh kahramanların kanları mürekkep oldu, kâh dervişlerin gözyaşları Bu kitabın başlıklarını yeri geldi âlimlerimiz yazdı, yeri geldi elini semaya kaldırmış annelerimiz Ve bu şanlı kitabın tozlu raflara hapsedilmesine razı olmayan bir avuç insan, o kitabı raflardan indirmek, yepyeni sayfalar kaleme alarak, varlığımızı, ahlakımızı ve değerlerimizi tüm âleme neşretmeye devam etmek adına bir proje başlattık. Bu projenin adını da ‘Tarih Yazan Çocuklar’ olarak belirledik.”

“Her şey geleceğimizin teminatı yavrularımız için”

Başkan Sekmen, projeyle ilgili şu kaydı düştü: “Bu proje ile ilkokul çağındaki çocuklarımızın sınıflarına kitaplıklar kurulacak; tarih sahnemizde unutulmayan, birbirinden her alanda muhtelif savaşçı, âlim, padişah, sporcu, edip, bilim insanı gibi farklı yüz şahsiyetimizin hayatlarını anlatan kitaplar bu raflara tek tek yerleştirilecek. Modern asrın imkânları, çocuklarımızın tarih bilinci kazanması adına seferber edilecek, tarihi şahsiyetlerimizin hayatları animasyon filmlerle gösterime sunulacaktır. Sınıfların kapıları tek tek çalınacak, çocuklarımızın, bu kıymetli insanlarla kendilerini özdeş hissetmeleri için her sınıfta tiyatro oyunları oynanacaktır. Yeri gelecek çocuklarımız için neşeli sohbetler, söyleşiler olacak; yeri gelecek profesörler, tarihçiler ve meşhur simalar Erzurum’a buyur edilecek, çocuklarımızla buluşturulacaktır. Çeşitli dönemlerde onlarca farklı etkinlik ve yarışmalar düzenlenecek, hediyelerle çocuklarımızın tebessümü ve memnuniyeti daim kılınacaktır. Siz kıymetli ebeveynlerimizden ricam, bu projenin hayata geçirilmesi adına bizlere yardımcı olmanızdır. Arka planda işletilen bu yoğun mesaimizin can bulup çocuklarımıza can olması, onların da büyüyüp bu topraklara meyve olması adına onlardan teşviklerinizi ve yönlendirmelerinizi aman esirgemeyin. Bu şahsiyetleri dilinize pelesenk etmeyi, içinizde ve çocuklarımızın yanında sık sık yâd etmeyi şiar edinmenizi rica ediyorum.”

Konuşmaların ardından projeyle ilgili kurdele kesimi yapıldı, ardından stantlar tek tek gezildi.