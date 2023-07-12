Erzurum Büyükşehir Belediyesi’nin çevre yatırımları artarak devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi Aziziye ilçesinde inşa ettiği Yarımca Millet Bahçesi’ni, düzenlediği törenle hizmete açtı.

20 bin metrekare alan üzerine kurulu, futbol sahası, basketbol sahası, çok amaçlı saha, çocuk oyun grubu, engelli oyun grubu, fitnes grubu, bisiklet yolu, yaya yolu, koşu yolu, piknik alanları ve mescitten oluşan millet bahçesinin açılışına yoğun ilgi gösterildi.

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zafer Aynalı, açılışta yaptığı konuşmada, Erzurum’un yeşil alan konusundaki Türkiye başarısını anlattı. Aynalı, şunları kaydetti: “Eser hizmetlerimize devam ediyoruz. Dünya Sağlık Örgütü dünyada kişi başı yeşil alan miktarının 9 metrekare ve üzeri olmasını öngörüyor. Bu miktar Dünya ortalamasında 8 metrekare Avrupa’da 18 metrekare Ülkemiz ortalaması ise 8 metrekare Erzurum’da şehir merkezimizdeki kişi başı yeşil alan miktarımız 19 metrekare 1800-1900 ortalama rakımı olan bir şehirde bu hakikaten çok iddialı bir rakam ve biz bunun üzerine de inşallah koyarak yeşil alan miktarımızı arttırmaya devam edeceğiz. Biz 1 milyonu aşkın ağaç diktik. Şuanda 10 yıl içerisinde yaklaşık 2-2,5 milyon civarında ağaçla Erzurum’umuzu buluşturmuş olduk. Bu hizmetlerimiz artarak devam edecek.”

“Mehmet Sekmen sadece Erzurum’un değil gönüllerin de başkanıdır”

Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan da, Başkan Mehmet Sekmen’in yerel yönetimlerde zirve bir isim olduğunu kaydetti. Başkan Orhan, şöyle dedi: “Aziziye için çok önemli bir kaynaktan besleniyoruz. Derin bir bilgi ve birikim deryasından istifade ediyoruz. Şöyle ki yolu yordamı esası ve usulü ondan öğreniyoruz o ki bize her zaman mihmandarlık yapıyor. Bize sürekli kol kanat geriyor ve büyüklük gösteriyor. O Dadaşlar diyarındaki değişim ve dönüşüme mimarlık ediyor. Şehrimizin çehresini baştan aşağı değiştiriyor, hizmet heyecanı ve gayretiyle bitip tükenmeyen enerjisiyle memleketimiz için gece gündüz koşturan kıymetli bir isimdir ki işte o isim Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Sekmen’dir. O sadece Erzurum’un değil gönüllerin de başkanıdır. Elde ettiği başarılarla övünç ve kıvanç kaynağımız, yerel yöneticilikte bizlere rol model olmuş, Erzurum’un ve Türkiye’nin Sekmen başkanıdır. Öyle ki Sayın Mehmet Sekmen Başkanımızın ilçemize kazandırdığımız birçok yatırımda muhakkak ki bir katkısı emeği gayreti ve desteği vardır gerek ulaşım ağları gerek karla mücadele gerek altyapı ve üst yapı çalışmaları gibi birçok alanda Büyükşehir Belediyemizin öncülüğünde ve işbirliği ile Aziziye ilçemize hizmet ediyor olmanın ayrıcalığını yaşıyoruz. Dolayısıyla elimizi bugüne dek hiç bırakmadığı ve dokunuşlarıyla Erzurum’un dört bir yanına olduğu gibi Aziziye’mize renk kattığı için çok kıymetli Başkanımıza şahsın ve Aziziyeli hemşehrilerim adına bir kez daha teşekkür etmek istiyorum.”

Başkanlardan Sekmen’e yatırım teşekkürü

MHP Erzurum İl Başkanı Adem Yurdagül de, konuşmasında Cumhur İttifakı’nın önemine vurgu yaptı. Başkan Yurdagül, “Şehrimizde çok güzel projelere imzalar atılıyor ve bu projeler bizleri daha çok mutlu ediyor ve teşvik ediyor. Ben Sayın Cumhurbaşkanımıza ve Cumhur İttifakımıza verdiğiniz destekten dolayı Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı ve teşkilatım adına sizlere teşekkürü bir borç biliyorum. Ne mutlu bizlere ki seçimden önce devletini milletini vatanını seven iki Lider bir araya gelerek Sayın Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Devletin bekası için verdiği bir mücadele doğrultusunda ne mutlu ki vatandaşlarımızın ve hemşerilerimizin verdiği destekle Cumhur İttifakımızı zaferle çıkararak her türlü terör örgütüyle el ele kol kola gezip ülkeyi bölüp parçalamak isteyen hain işbirlikçileri de sandığa gömerek bir cevap verdiğiniz için hepinize canı gönülden teşekkür ediyorum” diye konuştu.

AK Parti Erzurum İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu da, “Eser siyaseti noktasında hem Cumhur İttifakımızın Belediyeleri, AK Parti’mizin belediyeleri ve bunların da başında çok kıymetli Büyükşehir Belediye Başkanımız şehrimizi yaşanabilir bir şehir olma noktasında çok kıymetli eserlere imza atmıştır. Bu konuda kendisini canı gönülden yürekten tebrik ediyorum, iyi ki varsın Sayın Başkanım 14 ve 28 Mayıs seçimlerinde Cumhur İttifakımız başta Sayın İl Başkanımız ile birlikte güzel bir başarı elde ettik ve şehrimizde 5 milletvekili alarak mecliste Erzurum’u temsil noktasında büyük bir başarıya imza attık. Erzurum’un yeşil alan ortalamasının Türkiye ortalamasının üstünde olması bizleri çok mutlu ediyor. Büyükşehir Belediyemiz başta olmak üzere ilçe belediyelerimiz Erzurum’da her hafta bir eserin açılışını yapmakta Bu konuda Büyükşehir Belediyemizi ve ilçe belediyelerimizi tekrar tebrik ediyorum” şeklinde konuştu.

“Yatırımlarımız artarak devam edecek”

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen de, kentteki yatırımların artarak devam edeceğini belirtti. Başkan Sekmen, “Şehrimizin bir ucundan diğer bir ucuna muhtelif yerlerde köylerde ilçelerde il merkezlerinde olmak üzere çok önemli yatırımlar yapılıyor” dedi. “Tabii bir yandan burada çalışma yaparken bir yandan da şu anda ekiplerimiz Adıyaman’da hizmet vermeye devam ediyor” diyen Başkan Sekmen, sözlerini şöyle sürdürdü: “Deprem bölgesinde de hizmetlerimizi devam ettiriyoruz. Çünkü orada yaşayan vatandaşlarımızı bir an evvel kalıcı konutlarına kavuşturmak istiyoruz. Tabii Aziziye ilçemizde sadece hizmetlerimiz burası değil geçen üç mahalle muhtarımızla bir araya geldik, ilçe başkanımızla bir araya geldik. Gerekli hizmetler nerelerde eksikse onları inşallah tamamlamaya gayret edeceğiz. Önemli iki üç hizmetten bahsedeyim. İstinaf Mahkemelerinin hemen doğusunda önemli bir yol yapıyoruz. 30 metre genişliğinde çift gidiş, çift geliş yani Çat yolundan gelen büyük araçları tırları kamyonları şehrin merkezine sokmadan oradan gideceği yollarla buluşturacağız. Bunu başlattık, şu anda bu çalışmamız yürüyor. Bunun yanı sıra yine böyle bir parkı da Ilıca’nın hemen girişinde sağ tarafta bir ağaçlık alan var orada inşallah yakında onu da tamamlayacağız. Ilıca’mızda bilgi evimiz yok eğer bir kamu binası bulabilirsek onu da bilgi evine çevireceğiz. Bulamazsak da bir kütüphanesi olan taziye evini dört başı mamur inşallah bir tesisimizi yeniden inşa edeceğiz. Tabii önemli bir çalışma; Ilıca ilçemizde bir kentsel dönüşüm çalışmamız var. Çevre ve İklim Değişikliği Bakanlığı’mız ile beraber yürütüyoruz. Ayrıca Ilıca Mezarlığı’mızı da büyütme talimatı verdik. Havalimanından gelirken MNG Alışveriş Merkezi’nin önünden geçerken büyük bir sıkışıklık oluyor şimdi ihalesi tamamlandı. Fuar merkezimizin yan tarafından müteahhit bir hafta içerisinde veya 10 gün içerisinde bir temel atma merasimi yapacağız. Tren yolunun altından Ilıca yoluna bir bağlantı yaparak çok büyük bir özlemi de inşallah hayata geçireceğiz. Bize güç ve destek veren değerli başkanlarımıza, Cumhur İttifakımıza çok teşekkür ediyorum. Milletvekillerimiz, teşkilat mensuplarımız ve belediye başkanlarımızla beraber bu hizmetleri yürütüyoruz. Parkımız ilçemize hayırlı ve uğurlu olsun.”

Konuşmaların ardından Aziziye Yarımca Millet Bahçesi’nin açılışı gerçekleştirildi.