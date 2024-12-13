Muğla Büyükşehir Belediyesi MUSKİ Genel Müdürlüğü suyun yetersiz kaldığı ve kesintilerin yaşandığı Yatağan İlçesi Turgut ve Yeşilbağcılar Mahallelerine 28 Milyon TL yatırım yaparak bu bölgelere ilave içme suyu sağlıyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi yaz aylarında içme suyu yetersizliği yaşayan ve kesintilere maruz kalan bölgelerdeki çalışmalarını sürdürüyor.

Yoğun su kullanımı, artan nüfus ve azalan yeraltı su kaynakları Muğla’da birçok farklı noktada su sorunlarına yol açıyor. MUSKİ Genel Müdürlüğü özellikle yaz aylarında yaşanan bu sorunların giderilmesi için yoğun mesai harcarken son olarak Yatağan İlçesi Yeşilbağcılar ve Turgut Mahallerinin su sıkıntısını gidermek için 28 Milyon 382 Bin TL’lik yatırım hayata geçiyor.

Çalışmaların 5 ayda tamamlanması planlanıyor

Çalışma kapsamında Yatağan’ın önemli su kaynaklarından biri olan Dipsiz’den 9 bin 303 metre içme suyu hattı yapılarak bölgeye ilave su sağlanacak. 22 Kasım 2024 tarihinde imzası atılan 2 Aralık 2024 tarihinde yer teslimi gerçekleştirilen projenin süresi 150 gün olarak belirlendi. Böylece yüklenici firma marifetiyle yapımına başlanacak olan çalışmaların 1 Mayıs 2025’te tamamlanması planlanıyor. Proje ile mahallelere toplamda 22 litre su sağlanacak. Ve bozulan yollar için 5 bin m2 üst yapı yenilemesi gerçekleştirilecek.