Muğla Büyükşehir Belediyesi, mezarlık hizmetlerinde temizlik ve budamalardan elde ettiği 11 bin 105 çuval odunu ihtiyaç sahibi 1107 aileye ulaştırarak hem çevreyi koruyor, hem de ailelerin yakacak ihtiyaçlarını karşılıyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, mezarlık hizmetlerinde temizlik ve budamalardan elde ettiği 11 bin 105 çuval odunu ihtiyaç sahibi 1107 aileye ulaştırarak hem çevreyi koruyor, hem de ailelerin yakacak ihtiyaçlarını karşılıyor.

Muğla genelinde Bin 426 mezarlık alanına sahip olan Muğla Büyükşehir Belediyesi bu alanlarda bakım, onarım, temizlik, tabela, kuş yuvası yapım çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. İl genelinde mezarlık alanında yapılan temizlik, bakım, budama çalışmalarında ortaya çıkan ağaç dalları, kurumuş odunlar Muğla Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından küçültülüp yakacak haline getiriliyor. Yakacak haline getirilen odunlar yine Büyükşehir Belediyesi Sosyal Yardım Değerlendirme Kurulu tarafından belirlenen ailelere soğuk kış günlerinde yakacak desteği olarak dağıtılıyor. Vatandaşlara bugüne kadar 11 bin 105 çuval odun dağıtımı yapılırken 1107 aileye ulaşıldı.