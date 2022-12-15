İklim değişikliğiyle mücadele çalışmalarına her geçen gün bir yenisini ekleyen Denizli Büyükşehir Belediyesi, daha yaşanabilir bir gelecek için tüm vatandaşlara karbon ayak izini hesaplama çağrısında bulundu.

İklim değişikliğiyle mücadele çalışmalarına her geçen gün bir yenisini ekleyen Denizli Büyükşehir Belediyesi, daha yaşanabilir bir gelecek için tüm vatandaşlara karbon ayak izini hesaplama çağrısında bulundu.

İklim değişikliğinin, canlıların hayatına vereceği zararı en aza indirmek için örnek projelere imza atan Denizli Büyükşehir Belediyesi, bu çalışmalarına bir yenisini daha ekleyerek daha yaşanabilir bir gelecek için vatandaşlara karbon ayak izi hesaplama çağrısında bulundu. Vatandaşların bireysel olarak ulaşım, ısınma, beslenme ve enerji gibi tüketimlerinden kaynaklı karbon salımını hesaplayacağı dijital sistem belediyenin resmi internet adresinde kullanıma sunuldu. Bireylerin iklim değişikliğine olan etkilerini hesaplamak ve iklim krizi konusunda farkındalık oluşturmak için geliştirilen “Karbon Ayak izi Hesaplama Aracı” ile ulaşım, ısınma, atık ve tüketilen gıdalar sonucu oluşan sera gazının çevreye verdiği zarar ölçülüyor. Belirli aralıklara yapılan ölçüm sonuçlarıyla vatandaşların karbondioksit (CO2) cinsinden tespit edilen bireysel sera gazı salımlarını düşürmesi hedefleniyor.

Hesaplama modülü ilk kez 2018’de kullanıma sunuldu

Küresel ısınma ve iklim değişikliğinin tetikleyicilerinden olan karbon salımının bireysel olarak azaltılmasını amaçlayan hesaplama modülü Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından ilk kez 2018 yılında kullanıldı. Dijital hesaplama sistemi, gelişen ve değişen dünyaya ayak uydurmak için kısa süre önce Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından geliştirilerek belediyenin resmi internet adresinde bir kez daha yerini aldı. Evsel kaynaklı salımlar, ulaşım kaynaklı salımlar ve beslenme kaynaklı salımlar olmak üzere 3 ayrı başlık ile ele alınan hesaplama aracı, bireylere karbon ayak izlerini azaltma yönünde öneriler de sunuyor.

"Çözümün bir parçası olmak elimizde"

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, geleceğe daha yaşanabilir bir kent bırakmak için gayret ettiklerini vurgulayarak, kısa süre önce yayımlanan Denizli Sera Gazı Envanter Raporu’nda yakaladıkları başarıya dikkati çekti. Raporda, küresel ısınmanın en büyük nedenlerinden biri olan sera gazı salımında Denizli’de yüzde 8 dolayında azalma yaşadıklarını ifade eden Başkan Zolan, “Şehrimizin sera gazı salımını düşürmeye devam edeceğiz” dedi. Karbon ayak izinin; üretim, tüketim, seyahat gibi her türlü yaşamsal faaliyet ve kullanılan ürünlerle ortaya çıkan sera gazının gezegende bıraktığı etki olduğunu anlatan Başkan Zolan, şöyle konuştu: “Karbon ayak izi hesaplama aracımız ile iklim değişikliği ile mücadeleye bireysel olarak katkı sunabiliriz. Bu sayede hem çevreye hem de iklime karşı duyarlı bireyler olabiliriz. Çünkü iklim değişikliği ile mücadele tek bir kurumun ya da kişinin üstesinden geleceği bir sorun değil. Tüm insanlığın çözümün bir parçası olması gerekiyor. Bu sebeple vatandaşlarımızı karbon ayak izini hesaplamaya, iklim değişikliğine karşı hep birlikte çözümün bir parçası olmaya davet ediyorum.”