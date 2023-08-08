Sakarya Büyükşehir Belediyesi, hava muhalefeti sebebiyle 9 ve 10 Ağustos tarihlerinde denizde dalga boyunun 2 metreyi aşabileceğini belirterek uyarıda bulundu.

Sakarya genelinde etkisini göstermesi beklenen rüzgar ve lodos sebebiyle Sakarya Büyükşehir Belediyesi denizde olanlara ve gideceklere uyarıda bulundu. Yapılan açıklamada, "Değerli tatilcilerimize önemli bir uyarıda bulunuyoruz. Hava muhalefeti, şiddetli rüzgar ve lodos beklentisi sebebiyle denizde riskli bir ortam oluşacağı tahmin ediliyor. Karadeniz sahillerimiz boyunca Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerinde dalga boyunun 9 ve 10 Ağustos tarihlerinde 2 metreye ulaşacağı yönünde tahminler var. Tatilcilerimizi bu şartlarda denize girmemeleri konusunda uyarıda bulunuyoruz. Ekiplerimiz sahillerde kırmızı bayrak çekerek, misafirlerimizi denize girmemeleri konusunda anonslarla uyaracaktır. Lütfen onların hayatını ve kendi hayatınızı riske atmayın ve uyarıları dikkate alın" denildi.