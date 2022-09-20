Antalya Büyükşehir Belediyesi, ilçelerin alt yapı eksikliklerini gidermeye devam ediyor. İbradı ilçesi Ürünlü Mahallesi Dolay mevkiinde şiddetli yağmur sonrası meydana gelen su baskınları Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü’nün çalışmalarıyla sona eriyor. Vatandaşların ve muhtarın taleplerini değerlendirerek yağmur suyu çalışması başlatan ASAT Genel Müdürlüğü İbradı Şube Müdürlüğü ekipleri, sorun yaşanan bölgelere tahliye boruları yerleştirdi. Çalışmayla şiddetli yağışlarda taşkın yaşanmasının önüne geçilecek.

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