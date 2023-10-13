Kayseri Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serdar Öztürk; Kayseri Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi İnsan Kaynakları Yönetimi Bölümü tarafından düzenlenen ’İnsan Kaynakları Yönetiminde Güncel Gelişmeler Çalıştayı’ ile ’Uluslararası İnsan Kaynakları Sempozyumu’nun açılışına katıldı.

Kayseri Üniversitesi 15 Temmuz Yerleşkesi Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleşen ’İnsan Kaynakları Yönetiminde Güncel Gelişmeler Çalıştayı’ ile ’Uluslararası İnsan Kaynakları Sempozyumu’nun açılış törenine Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa ve akademisyenler ile öğrenciler katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan çalıştayda Türkiye’de İnsan Kaynakları Yönetimi’nin mevcut durumu, dijitalleşmenin İKY’ye etkisi, İKY bölümlerinin değerlendirilmesi, özel sektörün İKY bölümlerinden beklentileri ve eleştirileri konuları ele alındı. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serdar Öztürk de insan kaynakları yönetiminin önemine işaret ederek, yapılan çalıştayın hayırlı olmasını diledi. Kayseri Büyükşehir Belediyesi olarak üniversitelere, sanayi Ticaret Odası ve Kayseri Organize Sanayi Bölgesi ile iş birliği çerçevesinde bu kongreye de destek verdiklerini söyleyen Öztürk; “2 gün sürecek ve diğer üniversitelerden katılımcıların olacağı çalıştay ve sempozyumun hayırlı olmasını temenni ediyor, başkanımıza verdiği katkıdan dolayı teşekkür ediyoruz” dedi.

Tören sonunda plaket takdimi gerçekleştirildi.