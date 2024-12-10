Bursa Büyükşehir Belediyesi, kış turizminin önemli merkezlerinden biri olan Uludağ’da üç ayrı noktada otopark hizmeti sunulacağını açıkladı.

Türkiye’nin en önemli kış turizmi merkezlerinden olan Uludağ’ın eski günlerine tekrar kavuşması için çalışmalarını sürdüren Bursa Büyükşehir Belediyesi, özellikle kayak sezonunda yaşanan parklanma sorununu çözüme kavuşturmak için önemli bir adım attı. Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden BURULAŞ, Uludağ Oteller Bölgesi’nde BURPARK olarak 3 farklı lokasyonda otopark hizmeti verileceğini açıkladı.

Çalışmaları yerinde inceleyen BURULAŞ Genel Müdürü Fahrettin Beşli, kar yağışı ve akabinde oluşabilecek park sorununa karşı BURPARK olarak önlem aldıklarını ifade etti. Beşli, “BURPARK olarak Uludağ Oteller Bölgesi’nde geçen yıllara nispetle kısıtlanmış hizmet alanlarımızdan, mülkiyeti Bursa Büyükşehir Belediyesi’nde olan üç adet lokasyonda otopark hizmeti vermeye hazırız. Parklanma ihtiyacını, bölgenin kendi payımıza düşen kısmındaki park alanlarında sorunsuz karşılayabilmek için yapılan hazırlıkları tetkik ettik. Hazırlıklarımızın, alanda ilk defa bu yıl ortaya çıkan, diğer otoparklara kıyasla eksiksiz olacak şekilde tamamlanmış olmasından duyduğumuz memnuniyetle ekibimizi kutluyoruz” dedi.