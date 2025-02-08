İzmit ile Sabiha Gökçen Havalimanı arasındaki ulaşımda kullanılan araç filosuna 27 yeni otobüs daha eklendi.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, İzmit ile Sabiha Gökçen Havalimanı arasında kullanılmak üzere filoya dahil edilen 27 yeni otobüsün tanıtımını gerçekleştirdi. Büyükşehir, şehirlerarası ulaşım hizmetlerine değer katmaya devam ederek vatandaşların konforlu ve güvenli yolculuk yapabilmesi için yeni otobüsleri envanterine ekledi. Başkan Büyükakın, 27 yeni aracın ve 18 körüklü aracın da ilk kez törenle halkın kullanımına sunulduğunu duyurdu. Yeni araçların toplam yatırım bütçesinin 194 milyon TL olduğunu belirten Başkan Büyükakın, "Toplu taşımayla ulaşım sağlama oranı Avrupa’da yüzde 30 civarındayken, Kocaeli’de bu oran yüzde 7 idi. Biz bunu yüzde 16’ya çıkarmak için mücadele ediyorduk ve şu anda bu hedefe hızlı adımlarla ilerliyoruz" dedi.

Kocaeli’deki toplu taşıma filo sayısının 671’e çıktığını belirten Başkan Büyükakın, 342 aracın 2021 yılından itibaren alındığını ve bu yatırımlar için 1 milyar 904 milyon lira harcandığını söyledi.

Kadın sürücülerin sayısı artıyor

Toplu taşımada kadın sürücülerinin sayısının artırılması gerektiğini belirten Başkan Büyükakın, "3 kadın otobüs sürücümüz var, sayısının artmasını istiyoruz. Kadınlar, toplu taşıma sektöründe çok önemli bir yere sahip. 2 tane de kadın vatmanımız var. Kadın sürücülerimizin sayısı arttıkça kalitenin de geleceğine inanıyorum. Gebze’de yapımına devam edilen metro hattının otonom sürüş denemelerini gerçekleştirdik. Bu araçlar, bildiğiniz üzere sürücüsüz ve kumanda ile çalışıyor. 11 istasyondan oluşan bu Metro hattı, yıllık yaklaşık 55 bin aracın trafikten çekilmesine katkı sağlayacak. Bu, karbon emisyonunun azalması ve küresel ısınma ile mücadele açısından şehrimize büyük katkı sağlayacak. Araçlarımızı doğalgazla çalışacak şekilde tercih ediyoruz. Raylı sistemin yaygınlaşmasıyla birlikte, inşallah şehrin küresel ısınma ve hava kalitesi standartlarını da yükseltmiş olacağız" dedi.

"Tramvayların kapasitesi 2’ye katlanacak"

Konuşmasını sürdüren Başkan Büyükakın, "Hemen arka tarafımızda şantiyesi kurulmaya başlanan kuzey metro istasyonumuz da hızlı şekilde ilerliyor. Nasip olursa Nisan ayı gibi orada da bir temel atma töreni yapacağız. Bir taraftan şantiye kuruluyor. 18 istasyondan oluşan, yatırım bütçesi yaklaşık 100 milyar lira olan çok devasa bir proje. Alikahya tramvay hattının da hızlı şekilde yapımı devam ediyor. Duraklarımızın çiftlenmesini, kuplaj işlemini de gerçekleştireceğiz. Böylelikle mevcut tramvayımızın taşıma kapasitesini 2’ye katlamış olacağız" diye konuştu.

"Ulaşımpark 2024’te 51,7 milyon yolcu taşıdı"

Ulaşımda yapılan tüm yatırımların şehir halkına önemli kolaylıklar getireceğini aktaran Başkan Büyükakın, toplu taşıma sisteminin günlük taşıma kapasitesinin arttığını ve 2024 yılında lastik tekerlekli sistemde Ulaşımpark’ın 51,7 milyon yolcu taşıdığını belirtti. Büyükakın, raylı sistemin devreye girmesiyle tramvay hattının 17 milyon yolcu taşıdığını ve metro sisteminin tamamlandığında günlük 300 bin yolcu taşıma kapasitesine ulaşacağını dile getirdi.

Ulaşım filosu güçleniyor: 671 araç

Öte yandan yeni alınan 2023 model IVECO Crossway otobüsleri, 13 metrelik uzunlukları ve toplamda 76 yolcu taşıma kapasiteleriyle üstün bir yolculuk konforu sunuyor. 56 koltuk ve 20 ayakta yolcu kapasitesiyle hem kısa hem de uzun mesafe yolculukları için ideal seçenek sunan bu araçlar, özellikle yoğun saatlerde büyük kolaylık sağlayacak. Büyükşehir belediyesinin kendi öz kaynaklarıyla alınan 27 modern otobüsler, çevreye olan katkıları ve yüksek performanslarıyla da dikkat çekiyor. Yeni otobüslerde bulunan Euro 6 çevre dostu motor teknolojisi, sadece performans değil, çevreye duyarlı bir yaklaşım da sunuyor. Egzoz emisyonlarını sınırlandırarak hava kirliliğini en aza indiren bu motorlar, Avrupa Birliği’nin belirlediği yüksek çevre standartlarına uygun şekilde tasarlandı. Diğer yandan, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 2024 yılında da ulaşım filosunu güçlendirmeye devam ederek 95 yeni otobüsü filosuna katmıştı. Temmuz ayında, 50 adet 12 metre (BMC CNG), 31 adet körüklü (BMC CNG) olmak üzere toplamda 81 yeni otobüs alınmıştı. Yıl boyunca alınan 50 adet 12 metre (BMC CNG), 31 adet 18 metre (BMC CNG) ve 14 adet 12 metre (BMC dizel) otobüs ile birlikte, toplamda 95 yeni otobüs filoya katıldı. Yeni alınan 27 adet IVECO Crossway otobüs ile birlikte, ulaşım filosu toplamda 671 araca ulaşmış oldu.