Samsun Büyükşehir Belediyesi, yaptığı özel çalışmalarla engelli bireylerin hayatlarını kolaylaştırıyor. ‘Ücretsiz asansörlü araç’ hizmeti ile engelli vatandaşlar refakatçileriyle birlikte hastanelere götürülüp muayene veya tedavi süreci sonrasında tekrar evlerine bırakılıyor.

Samsun Büyükşehir Belediyesi, engelli vatandaşlara özel çalışmalar gerçekleştirerek hayatlarına dokunuyor. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, tarafından verilen ‘ücretsiz asansörlü araç’ hizmeti ile engelli vatandaşlar refakatçileriyle birlikte hastanelere götürülüp muayene veya tedavi süreci sonrasında tekrar evlerine bırakılıyor. Aynı anda üç engelli vatandaşın taşınabildiği araç, hem akülü hem de tekerlekli sandalye kullanan vatandaşlara hizmet veriyor. Hizmetten yararlanmak isteyen engelli bireyler, önce Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Yaşlı ve Engelliler Şube Müdürlüğü Engelli Birimi’ni telefonla arayarak talepte bulunuyor. Alınan bilgiler doğrultusunda randevu oluşturan ekipler, belirlenen gün ve saatte aileyle irtibat kurarak aracı adreslerine gönderiyor. Ardından araç, engelli bireyleri refakatçileriyle birlikte başta hastane ve kamu kurumları olmak üzere istedikleri her yere ücretsiz ulaştırıyor. Yoğun talep gören servis hizmeti sayesinde resmi işlemler daha hızlı ve rahat şekilde yerine getiriliyor.

“İyi ki böyle bir hizmet var”

Engelsiz ulaşım aracı hizmetinden yararlanan Fatih Kaya, "Hastane randevum vardı. Daha önce belediyemizi arayarak araç istediğimi söylemiştim. Ailemle birlikte bizi evden alıp hastaneye götürdüler. İyi ki böyle bir hizmet var. Bütün işimizi kolaylaştırıyor. Belediyemize de çok teşekkür ediyorum. Bu hizmetiyle bizim hayatımızı daha güzel ve daha kolay bir hale getirdi” şeklinde konuştu.

Yılda bin engelli yararlanıyor

Yılda bin engelli vatandaşın yararlandığı ‘Ücretsiz Asansörlü Araç’ hizmetiyle ilgili bilgi veren Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Yaşlı ve Engelli Hizmetleri Şube Müdürlüğü Engelli Birimi Sorumlusu Eda Günaydın, “Yılda yaklaşık bin engellimizin refakatçısıyla birlikte transferini sağlıyoruz. Ancak özel bir durumu ve yardıma ihtiyacı olduğu anlarda da refakatçi desteği de veriyoruz. Genellikle de hastanelere gidiş geliş için talep ediyorlar” diye konuştu.

“Empati kuruyorlar”

Engelli raporu bulunarak tekerlekli sandalyeye sahip herkese hizmet verdiklerini ifade eden Günaydın, “Kendimizden pay çıkarıyoruz. Bir yerden bir yere erişmek çok önemli. Yolun düzgün olmaması ve toplu taşıma araçlarını kullanamaması onlar için büyük sorun. Ulaşım hizmetini sürekli verdiğiniz için zamanla onlarla aile gibi oluyorsunuz. Bu hizmeti aldıkça engellilerimizin ve ailelerinin de yüzleri gülüyor. Biz de çok mutlu oluyoruz” dedi.

“Her zaman yanınızdayız”

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, engelli vatandaşların tüm ihtiyaçlarının karşılanması için her zaman yanlarında olduklarını belirterek “Büyükşehir Belediyesi olarak engelli bireylere her türlü desteği vermeye devam ediyoruz. Yaptığımız çalışmalardan birisi de ‘Ücretsiz asansörlü araç’ hizmeti. Engelli vatandaşlarımız ve aileleri için çok kolaylık sağlayan bir çalışmamız bu. Oldukça talep görüyor. Engelli vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda ekiplerimiz özel aracımızla evlerinden alıp işlemlerin tamamlanması sonrasında yine evlerine geri getiriyor. Onların hayatına böyle güzel hizmetlerle dokunmak bizleri de çok mutlu ediyor” şeklinde konuştu.