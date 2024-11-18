Dünya Diyabet günü kapsamında Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından her yıl yapılan şeker ölçüm ve diyabet farkındalık eğitimi devam ediyor. Vatandaşlara şeker hastalığının önemini anlatmak ve farkındalık oluşturmak amacıyla Büyükşehir Belediyesi 13 ilçede, 27 noktada ücretsiz şeker ve tansiyon ölçümleri yapıyor. Sabah 09.00-12.00 saatleri arasında yapılan ölçümler 22 Kasım Cuma gününe kadar il genelinde devam edecek.

Muğla’nın her köşesinde sağlık hizmeti

Bu yılki program kapsamında ölçümler, 19 Kasım’da Bodrum Mumcular Mahalle Meydanı, Menteşe İlçesi Ulaşım Daire Başkanlığı önü, Datça Sındı Mahallesi ve Köyceğiz Sultaniye Mahallesi’nde devam edecek.

Şeker ölçüm ve diyabet farkındalık eğitimi 20 Kasım’da Ortaca Dereköy Mahallesi ve Seydikemer Ören Mahalle Meydanı, 21 Kasım’da ise Dalaman Merkez Camisi önü ile Fethiye Bozyer Mahallesi Meydanı’nda devam edecek ve 22 Kasım’da Ula Gökova Mahallesi Meydanı ve Seydikemer Merkez Pazar girişinde sona erecek.

Ölçüm sonuçlarında normal değerlerin üzerinde sonuç çıkan vatandaşlar, bilinçlendirilerek sağlık kuruluşlarına yönlendirilecek. Büyükşehir bu uygulaması ile hem vatandaşların sağlık durumlarını kontrol ediyor hem de farkındalık oluşturarak toplum sağlığına katkıda bulunmayı amaçlıyor.