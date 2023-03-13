Antalya Büyükşehir Belediyesi, taziye evlerinin ihtiyaçlarını daha rahat karşılamak için ilçe hizmet birimlerine yeni masa ve sandalye gönderiyor. İhtiyaç üzerine yeni alınan sandalye ve masaların Kaş’tan Gazipaşa’ya 19 ilçe hizmet birimine dağıtımı gerçekleştiriliyor.

Büyükşehir Belediyesi, Kaş’tan Gazipaşa’ya ilçelerde ücretsiz cenaze hizmeti vererek, yakınlarını kaybeden vatandaşlara en acı günlerinde destek oluyor. Defin işlemi sonrası evlere taziye çadırı, masa ve sandalye desteğinde bulunarak, vatandaşların yanında oluyor, acıların paylaşılmasına katkı sağlıyor. Büyükşehir Belediyesi, vatandaşlara hızlı ve sorunsuz cenaze hizmeti verebilmek için envanter alımı gerçekleştirerek ihtiyaç olan bölgelere sevkini yapıyor. Son olarak ihtiyaca yönelik masa ve sandalye ihalesi gerçekleştiren Büyükşehir Belediyesi, Kurşunlu Mezarlığı’nda yer alan depolama alanından ilçelere masa ve sandalyeleri göndermeye başladı.

"Vatandaşları zor günlerinde yanındayız"

Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı’na bağlı Mezarlıklar Şube Müdürü Erkan Sel, ilçelerde mevcut bulunan sandalye ve masa envanterine eklemelerde bulunduklarını söyledi. Sel, “Doğumdan ölüme kadar belediye olarak, insanlarımıza dokunmaya çalışıyoruz. Cenaze evlerinin her türlü ihtiyaçlarına destek vermeye çalışıyoruz. Başkanımız Muhittin Böcek’in ilçelerimizde cenaze hizmetlerinin aksamaması için her türlü ihtiyacın karşılanması noktasında talimatları olmuştu. Bunun akabinde ihtiyaç duyulan masa ve sandalye takviyelerimizi gerçekleştirdik. İlçelerimize ihtiyaçlarına göre dağıtımını yapıyoruz” dedi.