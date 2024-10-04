Aydın Büyükşehir Belediyesi, şehrin altyapısının önemli bir parçası olan mazgal temizliğini titizlikle sürdürmeye devam ediyor.

Şehrin çeşitli noktalarında gerçekleştirilen temizlik çalışmalarıyla, muhtemel su baskınlarının hem önüne geçiliyor hem de altyapı sisteminin verimliliği artırılıyor.

Başkan Çerçioğlu: Bütün önlemleri alıyoruz

Kent genelinde düzenli olarak mazgal temizliği yaptıklarını ifade eden Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, çalışmaların süreceğini belirtti. Başkan Çerçioğlu, “Kış aylarının gelmesi ile birlikte sağanak yağışlara karşı faaliyetlerimiz arttırdık. Mazgallar da su tahliyesi konusunda önemli rol oynuyor. Su baskınları ve trafikte oluşacak olumsuzluklara karşı önlemlerimizi almaya devam edeceğiz” dedi.

Çalışmalardan memnuniyet duyduklarını belirten vatandaşlar Başkan Çerçioğlu’na teşekkür etti.