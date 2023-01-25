Muğla Büyükşehir Belediyesi kurulduğu 2014 yılından beri tarıma verdiği desteklerle Muğlalı üreticinin yüzünü güldürüyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi kurulduğu 2014 yılından beri tarıma verdiği desteklerle Muğlalı üreticinin yüzünü güldürüyor.

Verimli toprakları, başta ürünleri ile Türkiye’nin en önemli tarım kentlerinden biri olan Muğla’da Büyükşehir Belediyesi önderliğinde üretim kooperatifleri işbirliği ve ortak akılla tarımsal üretime birçok alanda destek sağlanıyor. Türkiye’nin en donanımlı Toprak Analiz Laboratuvarı’nı yine Türkiye’nin en donanımlı Yerel Tohum Merkezi’ni Muğla’da kuran Büyükşehir Belediyesi, kooperatifleri bir çatı altında topladığı Güç Birliği ve daha birçok yenilikçi projesi ile Muğla’da tarıma büyük destek veriyor.

Muğla’nın Toprak Haritası çıkarıldı

Tarımsal üretimde en önemli konulardan biri olan bilimsel verilerle hangi toprakta neyin yetişeceğinin anlaşılmasını sağlayan Toprak analizi Büyükşehir Belediyesi’nin yatırımıyla 2015 yılında Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi yerleşkesi içerisinde hayata geçirildi. Tarımsal Amaçlı Toprak Sulama Suyu ve Bitki Laboratuvarı bugüne kadar 15 bin 570 numuneyi analiz etti. Türkiye genelinden 43 şehir, Kazakistan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden gelen numuneler de laboratuvarda analiz edilerek üretime katkı sağlandı. Laboratuvarda üreticiler tarafından getirilen örneklerde tarımsal amaçlı sulama suyunda 12, toprakta 15, bitkide 13 parametre analiz yapılıyor. 2015 yılından beri Muğla’da yapılan yapılan 12 bin 106 tahlille Muğla’nın toprak haritası oluşturuldu.

Türkiye’nin en donanımlı Yerel Tohum Merkezi, Muğla’da kuruldu

“Yerel Tohum Ulusal Güç” sloganıyla yola çıkan Muğla Büyükşehir Belediyesi 29 Ekim 2016 yılında Türkiye’nin en donanımlı Yerel Tohum Merkezi’ni Muğla’ya kazandırdı. 3 adet laboratuvar, 1 adet distilasyon tesisine sahip Yerel Tohum Merkezi tespit edilmiş 958 yerel tohuma ev sahipliği yapıyor. Ayrıca dikimi yapılan, çoğaltılan yerel tohumlardan 17 Milyonu Türkiye’nin 80 iline ücretsiz dağıtıldı.

25 milyon alım garantili çiçek üretildi

Muğla Büyükşehir Belediyesi 2015 yılında Köyceğiz Beyobası Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ile başlattığı alım garantili çiçek üretimi ile bugüne kadar 25 milyon çiçek üretti. 3 sera 6 üretici ile başlayan üretim 30 sera 60 üreticiye ulaştı. Özellikle kadın üreticilerle devam eden çiçek üretimi ile Muğla’da üretilen kışlık ve yazlık çiçekler diğer şehirlere satılmaya başladı.

318 kadına 954 kıl keçisi dağıtıldı

Muğla Büyükşehir Belediyesi özellikle kadın üreticilerin üretime katılması, aile ekonomisine katkı sağlamaları için 13 ilçede Kıl Keçisi projesini başlattı. Muğla’nın doğasına, yapısına en uygun hayvanlardan olan kıl keçisi ile küçükbaş hayvan popülasyonunu arttırmak, kadınların üretime katılmasını sağlamayı amaçlayan Büyükşehir Belediyesi bugüne kadar 318 kadına 954 kıl keçisi dağıtımı gerçekleştirdi.

Meyve Sebze Kurutma Tesisi ile ürünlerin katma değeri artıyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından, Fethiye Karaçulha Toptancı hali içerisinde kurulan Meyve Sebze Kurutma Tesisi üreticilerin katma değeri yüksek ürün elde etmesini sağlamaya devam ediyor. 2018 yılında faaliyete başlayan tesiste bugüne kadar 105 ton yaş ürün kurutuldu. Toplam 153 çiftçinin 26 çeşit ürünü tesiste işlenerek katma değeri yüksek ürüne dönüştürüldü.

Türkiye’de ilk Tarımda Kooperatiflerle Güç Birliği kuruldu

Muğla Büyükşehir Belediyesi Muğla’da faaliyet gösteren tarımsal amaçlı kooperatifleri “Muğla Tarım Güç Birliği İşletme Kooperatifi” adı altında bir araya getirerek tek bir çatı altında birleşmelerine öncülük etti. Oluşturulan bu güç birliğine bağlı faaliyet gösteren tarımsal kalkınma, tarımsal üretim ve pazarlama, kadın girişimi üretim ve işletme kooperatifleri gibi tarımsal faaliyet gösteren kooperatifler katılım sağlayabilecek, oluşturulan bu organizasyon ile de ürünlerini daha uygun fiyata daha geniş kitlelere ulaştırabilecek ve kazançlarını arttırmış olacaklar.

"Geleceğin tarımda, umudun da bu topraklarda olduğunu biliyoruz"

“Toprağını Satma Ürününü sat, Yerel Tohum Ulusal Güç” sloganları ile 2014 yılında Büyükşehir olarak yola çıktıklarını söyleyen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün tarımda üreten köylüyü tekrar milletin efendisi yapacaklarını belirtti. Başkan Gürün; “Muğla, birbirinden değerli 13 ilçesi, muhteşem kıyılar ile dünyada ve ülkemizde turizm kenti olarak bilinir. Kıyılardan içerilere girdiğimizde bereketli toprakları ile kırsal Muğlamız çok önemli bir tarım kentidir. Dünya’nın en seçkin zeytinyağı, susamı, çam balı, narenciye ve daha birçok ürünü bu topraklarda yetişir. 2014 yılında Büyükşehir olan Muğla’mızda tarıma, üreten köylümüze destek olmak için birçok projeyi hayata geçirdik. Toprak analizinden, yerel tohuma, fidan desteğinden, alım garantili çiçeğe, arıcılıktan, ipekböcekçiliğine, sakız ağacından, üzüm bağlarına, tıbbi koleksiyon bahçelerinden akıllı tarım çiftliğine, süt tankı desteğinden belediyelerimizin arazilerini üretim kooperatiflerimize açmaya kadar tarıma tüm gücümüzle destek oluyoruz. Kooperatiflerimizle güç birliği yapıyor, tarımda ortak akılla hareket ediyoruz. Çünkü geleceğin tarımda, umudun da bu topraklarda olduğunu biliyoruz. Üreten köylümüzü tekrar milletin efendisi yapacak, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Atatürk’ün yolunda Muğla’mızı ve ülkemizi geleceğe taşıyacağız" dedi.