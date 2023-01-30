Antalya Büyükşehir Belediyesi, Antalya’nın popüler kayak merkezi Saklıkent yolu üzerinde yer alan Doyran bölgesinde “Tarihin izinde doğa yürüyüşü” etkinliği düzenledi. Etkinliğe katılanlar yürüyüş güzergahı üzerinde bulunan Bizans dönemi dağ manastırına ev sahipliği yapan bölgeyi rehberler eşliğinde gezdi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Antalya’nın popüler kayak merkezi Saklıkent yolu üzerinde yer alan Doyran bölgesinde “Tarihin izinde doğa yürüyüşü” etkinliği düzenledi. Etkinliğe katılanlar yürüyüş güzergahı üzerinde bulunan Bizans dönemi dağ manastırına ev sahipliği yapan bölgeyi rehberler eşliğinde gezdi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’na bağlı Spor Hizmetleri Şube Müdürlüğü sağlıklı yaşam için çalışmalarına devam ediyor.

Toroslar Doğa Sporları Kulübü (TODOSK) rehberlerinin öncülüğünde gerçekleştirilen “Tarihin İzinde Doğa Yürüyüşü” çerçevesinde Doyran’ın Kisle Çukuru Mevkiinde yer alan Doyran Manastırı ve Neopolis Antik Kenti de gezildi. Toplam 9 kilometrelik yürüyüş etabına katılan vatandaşlar, 11 ve 12. yüzyıllardan kalan tarihi eser yapılara da tanıklık ederek yürüyüşün tadını çıkardı.

İlk kez böyle bir etkinliğe katıldığını söyleyen yürüyüşçülerden Burak Samur “Bu benim katıldığım ilk etkinlikti. Çalışan arkadaşlar yürüyüş öncesi ve esnasında bize çok yardımcı oldu. Doğayla vakit geçirme fırsatı buldum. Çok eğlenceliydi emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.