Sakarya Büyükşehir Belediyesi, sürücüleri ilgilendiren önemli bir duyuru yayımladı. Sakarya Büyükşehir Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı Trafik Şube ekipleri, 3 Ağustos Çarşamba ve 4 Ağustos Perşembe günü Adapazarı kent merkezindeki Maliye Caddesi’ni asfalt yenileme çalışması sebebiyle 2 gün boyunca tamamen trafiğe kapatacak.

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