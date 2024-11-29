Antalya Büyükşehir Belediyesi, genç ve çocukları spora ve hareketli yaşama teşvik için ’Spor Antalya Mahallemde’ projesi başlattı. Kepez Santral Mahallesi’nde start alan proje ile sporun farklı branşları mahallelere taşınıyor. Spor Mahallemde etkinlikleri, her hafta çarşamba günleri farklı mahallelerde park ve pazar alanlarında devam edecek.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nın Antalyalıları sporla buluşturduğu ’Spor Antalya’ etkinlikleri ’Spor Antalya Mahallemde’ ile devam ediyor. Farklı spor branşlarını her yaştan Antalyalıya ulaştırarak, tanıtılmasını ve yaygınlaştırılmasını hedefleyen proje çocuk ve gençlerin sosyalleşmesine, hareketli yaşamasına, spor alışkanlığı ve sevgisinin kazandırılmasına da katkı sunuyor.

Kepez Santral’de spor keyfi

’Spor Antalya Mahallemde’ etkinliklerinin ilki Kepez Santral Mahallesi Sur Yapı Çocuk Parkı’nda düzenlendi. Etkinlik alanına kurulan pickleball, mini survivor parkuru, okçuluk, tenis, ayak tenisi, badminton, basketbol, futbol, voleybol ve eğitsel oyun alanlarını dolduran çocuk ve gençler eğlenerek spor yapmanın ve farklı spor dallarını deneyimlemenin keyfini yaşadı.

Her hafta farklı mahallede

Büyükşehir Belediyesi eğitmenlerinin yönlendirme ve gözetiminde farklı spor aktivitelerini deneyen çocuklar yeteneklerini keşfetti. Müzik eşliğinde oynanan çocuk oyunlarını da aileler ilgiyle takip etti. Spor Mahallemde etkinlikleri her hafta Çarşamba günleri farklı mahallelerde park ve pazar alanlarında devam edecek.

Nurettin Tonguç: “Çocuklarımızı sporla buluşturuyoruz”

Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Nurettin Tonguç, “Spor Antalya Mahallemde” ile gençlerimizi, çocuklarımızı mahallelerinde ziyaret ediyoruz. Sporun farklı branşları ile çocuklarımızı tanıştırarak bu branşlara olan yatkınlıklarını değerlendiriyoruz. Ekibimizde yer alan antrenör ve eğitmenler tarafından yeteneklerine bakarak yönlendirme yapıyoruz. Bu uygulamamız ile çocukların evlerinden çıkararak bir araya gelmelerine, tanışmalarına imkan sağlamış oluyoruz. Tüm gençlerimizi çocuklarımızı Büyükşehir Belediyemizin spor etkinliklerine bekliyoruz” dedi.

Sibel Aslan: “Çok keyif aldık”

Çocuğunun spor etkinliklerinden çok keyif aldığını söyleyen Sibel Aslan, “İlk defa mahallemizde, böylesine güzel bir uygulama oluyor. Çocuklarımız çok mutlu. Teknolojiye belirli zamanlarda mesafe koymak onlar için iyi uluyor. Son derece memnun kaldık” diye konuştu.

Büşra Ordu: “Sosyalleşme için iyi bir fırsat”

Çocuğuyla birlikte etkinlik alanına gelen Büşra Ordu ise, “Tabletler ve telefon bağımlılığı küçük yaşlardaki çocuklarımıza ciddi tehditler oluşturuyor. Bu tür etkinliklerin çocuklarımızın sosyalleşmesi, diğer çocuklarla kaynaşması için iyi bir fırsat. Bu tür etkinliklerin mahallemizde sık sık yapılmasını isteriz” ifadelerini kullandı.