Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından her yıl düzenlenen ‘Yerel Hayvan Koruma Görevlisi’ eğitimi OSM’de tamamlandı. 14 gönüllünün katılım sağladığı eğitim ile birlikte katılımcılar, valilikten onaylı kimlikleri sayesinde yerel yönetimler ile birlikte organize bir şekilde çalışabilecek.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından her yıl düzenlenen ‘Yerel Hayvan Koruma Görevlisi’ eğitimi OSM’de tamamlandı. 14 gönüllünün katılım sağladığı eğitim ile birlikte katılımcılar, valilikten onaylı kimlikleri sayesinde yerel yönetimler ile birlikte organize bir şekilde çalışabilecek.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından her yıl düzenlenen ‘Yerel Hayvan Koruma Görevlisi’ eğitimi Ofis Sanat Merkezi’nde (OSM) gerçekleştirildi. Eğitime katılan katılımcılar, eğitimin ardından alacakları valilikten onaylı kimlikleri sayesinde yerel yönetimler ile birlikti organize bir şekilde çalışabilecek. Eğitimde; ev ve süs hayvanlarının korunmasına dair Avrupa Sözleşmesi, 5199 sayılı Kanun ve Yönetmelik, hayvan davranışı, hayvan bakımı ve beslenmesi, hasta hayvanların tanınması hakkında genel bilgiler, hayvanların kısırlaştırılması, aşılanması, işaretlenmesi, sahiplenilmesi ile ilgili genel bilgiler paylaşıldı.

Yerel Hayvan Koruma Görevlisi eğitimine; Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü, Sakarya Veteriner Hekimleri Odası ve Sakarya Büyükşehir Belediyesinde görevli veteriner hekimler katılarak eğitim sundu. Eğitime 14 kişi katılım sağladı. Sakarya Barosu Hayvan Hakları Komisyon Başkanı Avukat Zeynep Özder, “Büyükşehir Belediyemizle hayvan hakları için yaptığımız çalışmalar neticesinde yerel hayvan koruma gönüllülüğü eğitiminin açılması bizler çok mutlu etti. Pandemiden dolayısıyla aksayan eğitimler tekrar başladı. Şehrimizde hayvan sever insan sayısı çok fazla. Bu noktada gönüllü çalışmak isteyen vatandaşlarımız artıyor. Resmi makamlarla birlikte hareket ettiğimizde sokak hayvanlarıyla alakalı çok fazla yol kat edebileceğimize inanıyoruz. Bizler Sakarya Barosu olarak elimizi taşın altına koymaya hazırız. Komisyon heyetimiz olarak bugün burada eğitimdeydik. İleriki dönemlerde de Büyükşehir Belediyemizle, ilçe belediyelerimizle ortak çalışmalarımız sayesinde sokak hayvanları için daha huzurlu yaşam alanları, sağlıklı ve güvenli bir ortam oluşturacağımızı düşünüyorum” diye konuştu.

Yerel Hayvan Koruma Gönüllüsü Serra Karadeniz, “Bugün Büyükşehir Belediyemizin düzenlediği hayvan koruma gönüllüleri programına katıldık. Daha önce bu konu hakkında Belediyemize talebimizi iletmiştik. Teşekkür ediyoruz bizlere olumlu bir dönüş sağladılar ve böyle önemli bir programı gerçekleştirdiler. Senede bir defa düzenlenen bu kursa katılarak kimliklerimiz alacağız. Belediyemiz ile birlikte çalışarak hem insanlarımızı hem de sokakta kalan hayvanlarımızı olumlu etkileyecek çalışmalara imza atacağız. Sokak hayvanlarımızın kısırlaştırılması konusunda gönüllü bireylerimizle ortaklaşa çalışmaların yapılmasını planladık. Hem hayvanlarımızın huzuru hem de insanlarımızın huzuru için sokak hayvanlarımızı düşünerek güzel adımlar atacağız” şeklinde konuştu.