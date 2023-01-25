Erzurum Büyükşehir Belediyesi, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Cazibe Merkezleri Destekleme Programı ve Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) işbirliğiyle sıfır atık ve kent istihdamına yönelik önemli bir projeye start verdi.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Cazibe Merkezleri Destekleme Programı ve Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) işbirliğiyle sıfır atık ve kent istihdamına yönelik önemli bir projeye start verdi.

“Sıfır Atık Çalışmaları ile Kent Ekonomisine ve İstihdama Katkı Sağlama Projesi” tanıtım programında konuşan Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zafer Aynalı, Büyükşehir Belediyesi’nin Sıfır Atık Yönetimi hakkında bilgiler verdi.

KUADAKA Genel Sekreteri Oktay Güven de, projeye desteklerinden ötürü Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen’e teşekkür etti. Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan da, konuşmasına projeye pilot bölge olarak Aziziye’nin seçilmiş olmasından duyduğu mutluluğu ifade ederek başladı. Başkan Orhan, tüm dünyada etkisini sürdüren kuraklık ve iklim değişikliğinin temelinde karbon salınımının bulunduğuna dikkati çekerek, “Yenilenebilir enerji ve doğal kaynakların kullanılmasının yanı sıra sıfır atık projeleri de, ekosistemi korumaya yönelik sürece çok ciddi katkı sağlamaktadır. Sayın Cumhurbaşkanımızın kıymetli eşi Emine Erdoğan Hanımefendi’nin himayelerinde devam eden bu proje, ülkemizde yerel yönetimlerin de sürece dâhil edilmesiyle çok daha büyük bir anlam ve değer kazanmıştır” dedi. Başkan Orhan, Aziziye ilçesinde ‘Sıfır Atık’ kapsamında yürütülen çalışmalara da değindi. İlçenin dört bir yanına yerleştirilen mobil atık getirme merkezleri sayesinde atıkların yerinde ayrıştırıldığını kaydeden Orhan, “Birinci Sınıf Atık Getirme Merkezimiz de tamamlanmak üzere. Dolayısıyla bu yatırımımızı da tamamladıktan sonra Sıfır Atık projesi bağlamında yeni bir düzeye ulaşmış olacağız” diye konuştu. Orhan, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen’e de teşekkür ederek, “Sayın Başkanımızın ufuk açan vizyoner yaklaşımı sayesinde Erzurum’da hemen her alanda ilkleri yaşıyoruz. Biz de şehrimize kazandırdığı değerden dolayı Sayın Başkanımıza teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.

“Sıfır atık projesi insanlığın geleceği için önemli bir sorumluluk hareketidir”

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen de, “Sıfır Atık konusunda Türkiye’de önemli projelere imza atan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan Beyefendi’nin eşi Emine Erdoğan Hanımefendi’ye şükranlarımı sunuyorum” dedi. Başkan Sekmen, konuşmasında şunları kaydetti: “Sıfır atık prensibi israfın önlenmesi, kaynakların daha verimli kullanılması ve geri kazanımın sağlanmasını içeren kapsamlı bir projedir. Sürdürülebilir kalkınma ilkeleri çerçevesinde atıkların kontrol altına alınması, gelecek nesillere temiz ve gelişmiş bir Türkiye ile yaşanabilir bir dünya bırakılması hedefi doğrultusunda gerçekleştirilen “Sıfır Atık Projesi” sadece ekonomi ve çevre duyarlılığı çalışması değil, aynı zaman da insanlığın geleceği adına bir sorumluluk hareketidir. Tüm dünyada yaşanan çevre sorunları, hızla artan nüfus ve insanların tüketime olan düşkünlüklerinin artması, beraberinde atıkların da hızla artmasına, doğal kaynak olarak bildiğimiz kaynakların hızla azalmasına ve yaşadığımız dünyanın bu oranda kirlenmesine sebep olmaktadır. Bu nedenle malzeme tüketimini azaltmak, değerlendirilebilir nitelikli atıkları geri dönüştürmek sureti ile doğal kaynakların verimli olarak kullanılması gerekmektedir. Örneğin; 1 ton kâğıdın geri dönüşüme katılması sonucu 17 ağacın kesilmesi önlenmekte, Ambalaj atıklarının geri dönüşüme kazandırılamadığı her yıl genel olarak 600 bin adet daha fazla ağaç kesilmekte, 9000 kilogram sera gazı atmosfere salınmakta, 1000 metreküp daha fazla su tüketilmekte, 300 Kilowatt daha fazla enerji kullanılmaktadır.”

Sıfır Atık Yönetiminin Önemi

Başkan Mehmet Sekmen, konuşmasında Sıfır Atık Yönetimi’nin önemine dikkati çekti. Sekmen, “Plastik ambalaj atıklarının geri kazanılması sonucu, petrolden tasarruf sağlanabilmekte, dönüşen her ton cam için, 100 litre petrol tasarrufu sağlanmaktadır. Diğer taraftan ambalaj atıklarının geri dönüşüm sistemine dâhil edilmemesi durumunda diğer canlıların yaşam alanlarına müdahale edilmiş, barınma ortamları ellerinden alınmış olmaktadır. Sıfır atık politikası ve döngüsel ekonomi, finansal ve diğer ekonomik krizler durumunda ekonomik büyümeyi koruma potansiyeline sahiptir” kaydını düştü. “Büyükşehir Belediyemiz sıfır atık çalışmalarına katı atık düzenli depolama sahasında 2015 yılında faaliyete alınan ambalaj atığı ayırma tesisi ile başlamış olup, sahaya gelen kentsel katı atığın içerisindeki geri dönüştürülebilir atıkları ekonomiye kazandırarak, yaklaşık bin 700 ton sera gazı salınımını ve 89 bin adet ağacın kesilmesini önlemenin yanı sıra 51 bin metreküp deponi alanından tasarruf sağlanmıştır” diyen Başkan Sekmen, şöyle devam etti: “Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’mız bünyesinde 2017 yılında başlatılan Sıfır Atık Projesi ile Büyükşehir Belediyemiz tarafından bu konudaki çalışmalara hız verilmiş olup, ivedilikle ana hizmet binasında sıfır atık yönetim sistemi kurulmuş, bilinçlendirme çalışmaları kapsamında okul toplantıları ve sivil toplum kuruluşları aracılığı ile 5 bin katılımcıya eğitim verilmiş ve ilimiz genelinde sıfır atık uygulamalarının yaygınlaştırılması amacı ile başlatılan proje kapsamında 4’lü polipropilen atık ünitesi, bez çanta ve bilinçlendirme kitapçığı dağıtımı hâlihazırda devam etmektedir. Sıfır Atık Çalışmaları ile Kent Ekonomisine ve İstihdama Katkı Sağlama Projesi İlimize kazandırılması planlanan sıfır atık kampüsünün ilk aşaması olma özelliği taşımaktadır. Sıfır Atık Kampüsü ile ilimiz genelindeki geri kazanımı mümkün olan tüm atıkların Sıfır Atık Yönetmeliği kapsamında değerlendirileceği bir entegre tesisin hayata geçirilmesi planlanmaktadır. Sıfır Atık Çalışmaları ile Kent Ekonomisine ve İstihdama Katkı Sağlama Projesi’nin genel amacı, Erzurum’da ambalaj atıklarının kaynağında ayrı toplanarak doğal kaynakların korunmasına, geri dönüşüme kazandırarak, kent ekonomisine, istihdama ve ayrıca halkın projeye direkt katılımı sağlanarak sosyal sorumluluğun gelişimine katkı sağlamaktır. Projemizin özel amaçları ise, ambalaj atıklarını kaynağından ayrı toplamak için en uygun toplama yapısını oluşturmak, atıkların toplama alanında ayrıştırılmasını sağlamak, ambalaj atıklarını geri dönüşüme kazandırarak ekonomiye katkı sağlamak İstihdama katkı sağlamak, halkın bu çalışmalara katılımını sağlamak, farkındalık düzeyini artırmak, Erzurum kent ekonomisine katkı sağlamaktır. Proje kapsamında, Aziziye ilçemiz pilot nokta olarak belirlenmiş olup, ilçemizde başlatılmış olan çalışma daha sonraki dönemlerde il geneline yaygınlaştırılacaktır. Diğer merkez ilçelerimiz Yakutiye ve Palandöken’de ise öncelikli ambalaj atığı üreten işletmeler toplama sistemine dâhil edilecektir. Proje ile alımı sağlanan mobil atık getirme merkezleri belirlenen lokasyonlara konumlandırılmış olup atık toplama kutuları, hanelere bir program dâhilinde dağıtılacaktır. Kaynağında ayrıştırılan ambalaj atıkları Büyükşehir Belediyesi tarafından ambalaj atığı toplama, ayırma tesisine belirlenmiş olan program dâhilinde taşınacaktır. Büyükşehir Belediyesi ambalaj atığı toplama ve ayrıştırma tesisi inşaatı tamamlanmış olup, tesis makine ekipman donanımı proje tarafından sağlanacaktır. Projenin diğer ayağında, atık yönetimine yönelik, ambalaj atıklarının kaynağında ayrı toplanması çalışmalarının başarılı bir şekilde yürütülebilmesi için, halkın bilinçlendirilmesi için, eğitim seminerleri, okullarda bilinçlendirme eğitimleri ve görünürlük materyalleri kullanılarak farkındalık çalışmaları gerçekleştirilecektir. Proje ile birlikte çevre ile ilgi önemli sorunların kontrol altına alına bilmesine katkı sağlayacak ve aynı zamanda kentin üretim, istihdam kapasitesine de katkıda bulunacağız.”