Antalya Büyükşehir Belediyesi, tarımın, hayvancılığın ve üretimin sürdürülebilirliği ilkesi ve modern arıcılığın geliştirilmesi amacıyla Serikli arı üreticilerine 400 adet arı kovanı hibe etti

Antalya Büyükşehir Belediyesi, tarımın, hayvancılığın ve üretimin sürdürülebilirliği ilkesi ve modern arıcılığın geliştirilmesi amacıyla Serikli arı üreticilerine 400 adet arı kovanı hibe etti

Antalya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, kırsal bölgelerdeki üreticilere desteklerini sürdürüyor. Bu çerçevede bal üretiminin yoğun olduğu Serik’te arıcılara 400 arı kovanı teslim edildi. Antalya Arı Yetiştiriciler Birliği üyesi olan Muhammet Acar ve kovan desteğinden faydalanan üreticiler durumdan memnuniyetlerini dile getirerek, Başkan Muhittin Böcek’e teşekkürlerini ilettiler.

Geçen sene 100 bu sene 400

22 yıldır arıcılıkla ilgilendiğini söyleyen Antalya Arı Yetiştiriciler Birliği üyesi Muhammet Acar Başkan Muhittin Böcek’in her konuda kendilerine destekte bulunduğunu dile getirerek şöyle devam etti. “Muhittin başkanımızın, üretimin tarımdan, kırsaldan başladığı bilinci bizler için çok önemli. Geçen sene 100 adet arı kovanı talebimizi karşılayan başkanımızdan bu sene 400 adet daha hibe geldi. Kovanlarımızı arıcılarımıza Çiftçi Kayıt Sistemi’ne göre dağıtımlarını gerçekleştirdik ” dedi.