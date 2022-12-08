Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü, Serik’te nüfusun arttığı bölgelerde yetersiz kalan 30 yıllık içme suyu şebeke hatlarını yeniliyor. 28 milyon 500 bin TL ihale bedeliyle başlatılan 115 km’lik çalışma tamamlandığında 50 mahalle kesintisiz ve sağlıklı içme suyuna kavuşmuş olacak.

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü, Serik’te nüfusun arttığı bölgelerde yetersiz kalan 30 yıllık içme suyu şebeke hatlarını yeniliyor. 28 milyon 500 bin TL ihale bedeliyle başlatılan 115 km’lik çalışma tamamlandığında 50 mahalle kesintisiz ve sağlıklı içme suyuna kavuşmuş olacak.

Büyüyüp gelişen Serik’in mahallelerinde içme suyu şebeke hatlarının yetersiz kalması üzerine Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü tarafından çalışma başlatıldı. 50 mahalleyi kapsayacak içme suyu şebeke hattı yenileme çalışması çerçevesinde eski ve yetersiz kalan borular yenileriyle değiştiriliyor. Çalışmalar Kadriye’de siteler bölgesi olarak bilinen 132. Sokak’ta devam ediyor.

30 yıllık borular yenileniyor

132. Sokak’ta çapı dar olduğu için yetersiz kalan ve aboneye yeteri kadar su iletilmesini engelleyen borular 110’luk borularla değiştiriliyor. Kadriye Mahalle Muhtarı Süleyman Çalışkan, 30 sene önce döşenen boruların yetersiz kalması nedeniyle birinci katlara dahi su çıkmadığını söyledi. Muhtar Çalışkan, “Bu borular döşendikten sonra burada sorunumuz bitecek. Muhittin Başkanımıza ve ASAT’ımıza teşekkür ediyoruz” dedi.

Üst katlara su çıkmıyordu

132. sokak sakinlerinden Güven Güveli de siteler bölgesi olarak bilinen yerde evlerin villa tipi ve genelde iki katlı olduğunu belirterek, “Basınç sorunu yüzünden üst katlara yeterli su çıkmıyordu. Çamaşır yıkayamıyor, duş alamıyorduk. ASAT’ın yaptığı çalışmayla sorunumuz giderilecek” diye konuştu.

Boru hattı taşınıyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü, Serik’in Yeşilyurt Mahallesi’nde de sık sık patlayan ve neredeyse tamamı vatandaş arazisinden geçen eski içme suyu hatlarının yenileme çalışması yürütüyor. Yeşilyurt Mahalle Muhtarı Bekir Durmaz, bugüne kadar büyük sıkıntılar yaşadıklarını dile getirerek, şunları söyledi: “Bizim içme suyu hatlarımız muhtarların girişimiyle yapılan 30-40 yıllık borulardı. Borular hep arazi içlerinden gidiyordu. Patlak ve arızalarda sorun yaşıyorduk. Sağolsun Başkanımız çalışma başlattı. Arazi içlerinden geçen boruları hep yol kenarlarına almaya çalışıyoruz.”

Arızalara erken müdahale

Yeşilyurt Mahallesi sakini Veli Ersöz de arazi içinden geçen boruların taşınmasından memnuniyet duyduklarını belirterek, “Borular araziden geçtiği için arazilerimizde meyve ağaçları ve seralar dikili olduğu için arıza olduğunda tamirinde büyük sıkıntı yaşıyorduk. Kepçe giremiyordu. Çok güzel bir çalışma oldu. Muhittin Başkanımıza muhtarımıza çok teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.