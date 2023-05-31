Antalya Büyükşehir Belediyesi, ASAT Genel Müdürlüğü ve BETUYAB iş birliğinde 240 milyon TL yatırım bedelli çalışma gerçekleştiriyor. Çalışma çerçevesinde yetersiz kalan içme suyu hatlarında yenileme yapılacak. Ayrıca Belek bölgesini besleyen TİGEM içme suyu üretim tesisi, 5 depo ve 3 terfi merkezinin elektrik mekanik ve inşai tadilatı gerçekleştirilecek.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Antalya Su ve Atıksu İdaresi Genel Müdürlüğü (ASAT) ve Belek Turizm Yatırımcıları Birliği (BETUYAB) iş birliğinde Serik’in Belek Mahallesi oteller bölgesinde yeni içme suyu hattı çalışması başlattı. Otel tesisleri içerisinde kalan içme suyu borularının onarımı, bakımı ve güzergahlarda oluşan patlakların ve arızaların artması sebebiyle başlatılan çalışmada, ekonomik ömrünü tamamlayan yaklaşık 5 kilometrelik içme suyu hattı yenilenecek.

Altyapıya 110 milyon TL yatırım

Çalışmalar çerçevesinde 7 bin 500 metreküplük içme suyu deposu ile bin 500 metre 500’lük, 900 metre 350’lik ve 3 bin 600 metre 700’lük yüksek mukavemet değerlerine sahip düktil boru imalatı gerçekleştirilecek. Otel tesisleri içerisinde kalan ve müdahale edilmesi zorlaşan boru hatları 5 kilometrelik yeni içme suyu hattı deplase edilecek. 110 milyon TL yatırım bedelli proje ile bölge halkına ve turizm tesislerine sağlıklı ve temiz içme suyu temin edilecek.

ASAT’ın öz kaynaklarıyla yapılıyor

Çalışma çerçevesinde ayrıca ASAT Genel Müdürlüğü kendi öz kaynakları ile Belek bölgesini besleyen Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) içme suyu üretim tesisi, 5 depo ve 3 terfi merkezinin elektrik mekanik ve inşai tadilatını gerçekleştirecek. KDV dahil 130 milyon TL olan bu proje ile birlikte ASAT Genel Müdürlüğü tarafından Belek bölgesine toplamda 240 milyon TL’lik altyapı çalışması yapılacak.