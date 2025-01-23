Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kenti bir müzeler şehri haline getirme yolunda önemli adımlar atıyor. Selçuklu Uygarlığı ve Gevher Nesibe Tıp Tarihi Müzesi’nde yapılan yenilikçi çalışmalar, kentin tarihi ve kültürel mirasını daha etkili bir şekilde ziyaretçilere sunmayı hedefliyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın özel önem verdiği Kayseri’nin kültürel mirası, tarih severlerin ilgisini çekecek yeni düzenlemelerle daha da değer kazanıyor. Müzede Büyükşehir Belediyesi Kent Tarihi ve Tanıtımı Daire Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında, 3 bölümde çalışmalar gerçekleştirildi. Müzenin inanç bölümünde cami görselleri ile zenginleştirilen yeni bir düzenleme yapıldı. Ayrıca, Kızıl Köşk’te yapılan kazı çalışmaları ile ilgili yeni bir bölüm oluşturularak tarihi keşiflere daha fazla ışık tutuldu. Gevher Nesibe Hatun’a dair özel bir bölüm ise onun eşsiz aşk hikâyesiyle yeniden yazılarak ziyaretçilere sunulacak. Kent Tarihi ve Tanıtımı Daire Başkanı Gürcan Senem, Kayseri Büyükşehir Belediyesi olarak müzecilik alanındaki çalışmaları hız kesmeden sürdürdüklerini belirterek; "Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Memduh Büyükkılıç’ın verdiği talimatlar istikametinde müzecilikle ilgili yaptığımız çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Koramaz Vadisi Müzemizi açılır duruma getirdik, inşallah Mayıs ayında bu müzemizi açacağız. Bunun dışında diğer yapmış olduğumuz Ticaret Müzesi, Asurlu Tüccarlar Sokağı ve Kültepe Müzesi ile ilgili de yaptığımız çalışmalar hız kesmeden devam ediyor” şeklinde konuştu. Hali hazırda hizmet veren müzelerde teşhir ve tanzimlerde değişiklikler ve yenilemeler yapma yönünde çalışmalar gerçekleştirdiklerini kaydeden Senem; "Bu kapsamda Selçuklu Müzesi’ndeyiz. Üç bölümünde, teşhir ve tanziminde değişiklik ve yenilikler yaptık” dedi. Selçuklu Uygarlığı ve Gevher Nesibe Tıp Tarihi Müzesi’nde yapılan değişiklik ve yenilikler hakkında bilgiler veren Senem; "Birinci bölüm, inanç bölümümüzde Anadolu Selçuklu toprakları üzerinde, Büyük Selçuklu toprakları üzerindeki camilerle ilgili görsellerimizi zenginleştirdik. Bunun yanında 2020-2021 yılları arasında Kızıl Köşk’te yapmış olduğumuz kazı çalışmalarının sonuçlarıyla ilgili bir bölüm oluşturduk. Hem kazının serüveni hem de kazıda çıkan buluntuları artık Selçuklu Müzemizde görebileceğiz” diye konuştu. Kent Tarihi ve Tanıtımı Daire Başkanı Gürcan Senem, medreseye adını veren Gevher Nesibe Hatun’un da müzede özel olarak anlatıldığı bir bölüm oluşturduklarını ifade ederek, şunları söyledi;

“Son olarak, Gevher Nesibe Hatun ile ilgili bir çalışma yapalım istedik. Gevher Nesibe Hatun Müzemizin banisi. Bu medreseyi kendi mülküyle yaptıran tarihi bir şahsiyet. Kendisinin de bu müzede özel olarak anlatılması gerektiğine inandık. Aşk hikâyesini tekrar kaleme aldık ve buna uygun şekilde türbesinin teşhir, tanzimini tamamlamak üzere şuanda ziyaretçilerin beğenisine sunmaya çalışıyoruz.”

Senem, yakın zamanda hem Koramaz Vadisi hem de Selçuklu Uygarlığı ve Gevher Nesibe Tıp Tarihi Müzesi’nde yer alan Kızıl Köşk ve Gevher Nesibe Hatun bölümlerinin ziyaretçileri ile buluşacağının müjdesini verdi.