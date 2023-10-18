Erzurum Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik alanında ortaya koyduğu projelerle de takdir toplamaya devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesi tarafından engelli ve yaşlı vatandaşlara yönelik hazırlanan projeler sayesinde yemek yardımından temel bakım hizmetlerine, temizlikten kişisel bakıma varıncaya kadar bakıma muhtaç vatandaşların tüm ihtiyaçları Erzurum Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanıyor.

“Günde iki öğün sıcak yemek”

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, “65 yaş üstü ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza günde iki öğün sıcak yemek ikramından ev temizliklerine, kişisel bakımlarından medikal malzeme ihtiyaçlarına, psikolojik danışmanlık desteğinden ulaşıma, giyim ve eşya yardımından gıda desteğine varıncaya kadar hemşerilerimize birçok hizmeti sunmaktayız.” Ş eklinde konuştu.

“Her zaman yanlarında olmalıyız”

Engelli ve yaşlı vatandaşların yaşamını kolaylaştırmak ve onların sürekli yanlarında olunması gerektiğini belirten Başkan Sekmen, “Çünkü bu her şeyden önce insani ve vicdani bir sorumluluktur. Eğer ki, doğuştan ya da sonradan bedensel olabilir, zihinsel olabilir, bir şekilde sosyal yeti ve yeteneklerini kaybetmiş herhangi bir kardeşimizin karşı karşıya kaldığı sorunları kendi problemimiz gibi göremiyorsak; vicdani sorgulamaya önce kendimizden başlamamız gerekiyor demektir. O yüzden hepimizin ve özellikle de yöneticiler olarak bizlerin en büyük görevi, engelli kardeşlerimizin 65 yaşlı üstü yaşlı ve kimsesiz vatandaşlarımızın daima yanında olmak ve toplumsal yaşam adını verdiğimiz sistem içerisine eşit haklarla eşit bireyler olarak katılımlarını sağlamak ve bu yöndeki engelleri tek tek ortadan kaldırmaktır.” dedi.