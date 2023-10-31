Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından Salihli ilçe merkezindeki Kurudere ve Site Caddelerinde başlatılan sıcak asfalt çalışmalarında sona yaklaşıldı. Çalışmaları inceleyen Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu da, sıcak asfalt çalışmalarının Salihli’ye hayırlı olmasını diledi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, Salihli Belediye Başkan Yardımcısı Serkan Sözer, Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanı Kurtuluş Kuruçay, Fen İşleri Dairesi Başkanı Uğur Topkaya, Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanı Onur Pabuççuoğlu, Salihli Muhtarlık İşleri Müdürü Mustafa Gün, Salihli Muhtarlar Derneği Başkanı Mehmet Güler ve teknik ekipler ile birlikte Salihli Belediyesi önünde bulunan Kurudere Caddesi ve akabindeki Site Caddesi üzerinde gerçekleştirilen sıcak asfalt çalışmalarını inceledi.

Topkaya, çalışmanın detaylarını aktardı

Fen İşleri Dairesi Başkanı Uğur Topkaya, Kurudere ve Site Caddelerinde yapılan sıcak asfalt çalışmalarına ilişkin yaptığı bilgilendirmede, “Salihli ilçemizde belediye önünde bulunan Kurudere Caddesi ve Site Caddesi zeminindeki asfaltta bozulmalar olduğu için önce asfalt kazıması gerçekleştirdik. 1500 metrelik güzergahta, 21 bin metrekarelik alanda sıcak asfalt çalışmaları yapıyoruz. Sona geldik diyebiliriz. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün’ün talimatları ile Salihli ilçemize değer katan çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Halkımıza hayırlı olsun” diye konuştu.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu da, sıcak asfalt çalışmalarının Salihli’ye hayırlı olmasını diledi.

Dernek Başkanı Güler’den teşekkür

Salihli Muhtarlar Derneği Başkanı Mehmet Güler de, “Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün’e ve ekiplerine, ilçemize kazandırdıkları hizmetler ve yatırımlar için teşekkür ediyorum. İlçe merkezimizde yapılan sıcak asfalt çalışmalarının da ayrı bir güzellik katacağını düşünüyorum. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun” diye konuştu.