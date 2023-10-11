Manisa Büyükşehir Belediyesi ile Salihli Belediyesi arasında ilçenin çeşitli mahallelerinde kullanılmak üzere kilit parke taşı desteğini içeren protokol imzalandı. Protokol kapsamında Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından 60 bin metrekare parke taşı desteğinde bulunulacak.

İl genelindeki çalışmalarına aralıksız devam eden Manisa Büyükşehir Belediyesi, bu hizmetlerin yanında ilçe belediyelerine de desteğini sürdürüyor. İlçe belediyelerine ihtiyaç duyulan mahallelerde kullanmaları için kilit parke taşı desteğinde bulunan Manisa Büyükşehir Belediyesi, Salihli Belediyesi ile protokol imzaladı. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ve Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda tarafından imzalanan protokol kapsamında 60 bin metrekare kilit parke taş desteği Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından sağlanacak. Protokole atılan imzalar sonrasında hayırlı olsun dileklerini ileten Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, “Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ile 2014 yılında çıkmış olduğumuz bu yolda Salihli’yi birlikte değiştireceğiz diye söylemiştik. Bugün geldiğimiz noktada Salihli bin 307 kilometrekarelik bir ağ, tam 102 mahallemiz var. Bugüne kadar Cengiz Ergün başkanımın desteği ile birçok mahallemizin alt ve üst yapısını değiştirdik. Geçtiğimiz ay imzaladığımız protokol ile 60 bin metrekare kilit parke taşı almıştık. Yetmedi bugün 60 bin metrekare daha istedik. Onun protokolünü yapıyoruz. Bugün 1 milyon 800 bin metrekare 9 buçuk yıldan bu yana döşediğimiz kilit parke taşı miktarı. Salihli’nin bu taşları döşendikten sonra sadece 86 bin metrekarelik bir kilit parke taşa ihtiyacı kaldı. Bin 307 kilometrekarelik bir ağdan bahsediyorum. İşte hizmet bu, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’e teşekkür ediyorum” dedi. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ise yapılan protokolle ilgili olarak, “Her şey vatandaşımız için. Hayırlı uğurlu olsun” dedi.

Yaklaşık 500 bin metrekare kilit parke desteği yapıldı

Manisa Büyükşehir Belediyesi, ilçelerin ihtiyaç duyulan mahallelerinde kullanılmak üzere kilit parke taşı desteğinde bulunmaya devam ediyor. Yapılan protokoller sonrasında gönderilen kilit parke taşları ile mahallelerin ihtiyaçları giderilirken vatandaşların da konforunun arttırılması amaçlanıyor. Manisa Büyükşehir Belediyesi, Salihli Belediyesi ile yapılan protokoller sonrasında bugüne kadar toplamda 506 bin 36 metrekare kilit parke taş desteğinde bulunarak ilçenin ihtiyaçlarının giderilmesine katkı sağladı.