Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından uygulamaya koyuna "Sebze Üreticilerine 100 Bin Sepet Desteği" projesi çerçevesinde Salihlili üreticilere 6 bin sepet dağıtıldı.

Sebze Üreticilerine 100 Bin Sepet Desteği Projesi çerçevesinde Salihli İtfaiye Amirliği’nde 6 bin sepetin dağıtımı gerçekleştirildi. Sepet dağıtımına Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta’nın yanı sıra Salihli Belediye Başkan Yardımcısı Serkan Sözer, Salihli Tarım ve Orman Müdürü Ali Demir, Tarım ve Hayvancılık Şube Müdürü Şadan Aslay, Salihli Muhtarlık İşleri Müdürü Mustafa Gün, mahalle muhtarları ve üreticiler katıldı.

Programın açılış konuşmasını yapan Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta, “Salihli ilçemizde üreticilerimize yönelik destekleme programında bir araya geldiğimiz için duyduğumuz memnuniyeti de ifade etmek istiyorum. 2023 yılında Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak Başkanımız Cengiz Ergün’ün talimatları ile 122 milyon liralık kaynağı tarımsal destekleme için ayırdık. Önümüzdeki yıllarda bu bütçemiz yine artarak devam edecek. 2014 yılında kurulduğumuz günden beri çiftçimizin yanında olmaya çaba gösteriyoruz. HİS göletlerinden sulama tesislerine, boru desteğinden sondaj desteğine kadar, birçok çalışmayı hayata geçirdik. Yılbaşından itibaren gübre desteğiyle başlamıştık. Bin ton gübreyi sizlerle buluşturduk. Damızlık koç desteği, İl Müdürlüğümüzle ortak yürüttüğümüz biyoteknik mücadele, akabinde sepet, kasa, üzüm kurutma örtüsü, zeytin hasat örtüsü gibi projelerle önümüzdeki süreçte sizlere katkı vermeye devam edeceğiz. Meyve fidanı, arpa buğday tohumu desteğimiz sizlerle buluşacak. Sulama kooperatiflerinin yıpranma nedeniyle boru talepleri var, bunlarla ilgili etüt çalışmaları bitmek üzere. Önümüzdeki günlerde ihalesini yapıp, bu desteği kooperatiflerimize ulaştırmış olacağız. Tarım oldukça önemli. Çiftçiler olarak siz bu ülkeyi beslemek, karnını doyurmak gibi çok önemli bir görevi ifa ediyorsunuz. Tarım vazgeçilmez ve bunun için her zaman çiftçilerimizin yanında olmaya gayret edeceğiz. Çünkü yönetemediğiniz, baş edemediğiniz iklim koşulları ile üretim yapmaya çalışıyorsunuz. Saruhanlı, Ahmetli ve Salihli ilçemizde yaşanan dolu afetinden dolayı geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Tarımın ne kadar önemli olduğunun bilinciyle sizlerin yanında olmaya gayret edeceğiz. Yapacağımız desteğin hayırlı uğurlu olmasını diliyor, katılımlarınız için teşekkür ediyorum” diye konuştu. Salihli Belediye Başkan Yardımcısı Serkan Sözer de programda yaptığı konuşmada, “Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Salihli Belediyesi olarak 9 buçuk yıldır birlikte çalışıyoruz. Hiçbir ayrım gözetmeksizin çalışmalarımızı hayata geçiriyoruz. İnşallah bundan sonraki yıllarda da üreticimizin kalkınması için gereken çabayı göstereceğiz. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün’ün çitçilerimize desteği büyük. Anaç arı, sera destekleri, fidan destekleri, örtü bezleri gibi desteklerle üreticimize nefes aldırıyor, can suyu oluyor, projelerini gerçekleştiriyor. Bundan sonra da bu projeler devam edecek. Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün’ün sizlere hediye ettiği sepetler, hayırlı olsun, güle güle kullanın” diye konuştu.

Açılış konuşmalarının ardından 15 dekar ve altı üretim yapan, ÇKS kaydı bulunan sebze üreticilerine Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından yüzde yüz hibe desteği verilen sepetler, teslim edildi.