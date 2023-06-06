Sakarya Büyükşehir Belediyesi Yeni Sakarya Atatürk Stadı etrafındaki kavşakta Sakaryaspor’un yeşil-siyah renklerini taşıyan dekoratif aydınlatma sistemi inşasını gerçekleştirdi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi şehrin estetiğine katkı sunacak dekoratif aydınlatma çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Ana cadde üzerindeki kavşaklara uygulanan bu çalışmalara ilk olarak Ay Yıldızlı dekoratif aydınlatma sistemiyle başlanmıştı. Vatandaşlar tarafından da büyük beğeni toplayan bu çalışma sonrası Büyükşehir Belediyesi, Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu çevresindeki ana cadde üzerindeki kavşağa bu sefer yeşil-siyaha boyanmış dekoratif aydınlatma sistemi uyguladı. Sakaryaspor logosu ve yeşil-siyah bir top işlemesinin bulunduğu mimari, açıldığı ilk günden itibaren taraftarın hatıra noktası oldu.