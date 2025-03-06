Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Ramazan Etkinlikleri kapsamında gerçekleşen Prof. Dr. Mahmut Erol Kılıç’ın söyleşisine katıldı. Maneviyatı ve tasavvufu konu alan sohbet, Kayserililer tarafından büyük ilgiyle izlendi.

Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Ramazan Etkinlikleri kapsamında şehre gelen Üsküdar Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mahmut Erol Kılıç, tasavvuf ve manevi konularla ilgili olarak bilgi ve görüşlerini paylaştığı bir söyleşi gerçekleştirdi.

Ramazan ayının huzur ve manevi derinliğini hissettiren bu anlamlı etkinliğe Başkan Büyükkılıç, AK Parti Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler ve Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ile birlikte katıldı.

Başkan Büyükkılıç, Prof. Dr. Kılıç’a Kayseri’yi tanıtan Erciyes kitabını hediye edip, "Kayseri’mize hoş geldiniz" diyerek, konuklarına nazik bir karşılamada bulundu.

Söyleşi sırasında, Prof. Dr. Mahmut Erol Kılıç, Ramazan’ın insanın manevi yönünü besleyip güçlendiren bir zaman dilimi olduğuna dikkat çekerek, Kayserililerle içten bir sohbet gerçekleştirdi. Kılıç, katılımcılara tasavvufun derinliklerinden, maneviyatın insana kattığı huzur ve dengeye kadar birçok önemli konu üzerine değerli bilgiler aktardı.

Prof. Dr. Kılıç, Kayseri’de bulunmaktan büyük bir mutluluk duyduğunu ifade ederek, Başkan Büyükkılıç’a teşekkürlerini iletti.