Sakarya Büyükşehir Belediyesi zabıtası, Ramazan ayı öncesinde vatandaşların güvenli, sağlıklı ve doğru fiyat politikasıyla ürünlere ulaşabilmesi için market, manav, kasap ve fırınlarda raf-kasa farkı ile son kullanma tarihi hususunda detaylı bir denetim gerçekleştirdi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı vatandaşların Ramazan ayı öncesinde gıda ve diğer tüm ürünlere güvenli, sağlıklı ve mevzuata uygun fiyat politikasıyla ulaşabilmesi için sahaya indi. Ekipler, bu çerçevede özellikle temel gıda ürünlerinde fiyat farklılıklarını önlemek gayesiyle etiket kontrollerine ağırlık verdi. Ayrıca vatandaşların sağlıklı gıdaya ulaşabilmesi için ürünlerin son kullanma tarihleri titizlikle incelendi. Kurallara uymayan işletmelere ise gerekli uyarılar yapılarak mevzuat çerçevesinde işlem başlatıldı. Vatandaşların mağduriyet yaşamaması adına ürün raf fiyatlarının kasa fiyatlarıyla birebir örtüşmesi gerektiği tüm işletmecilere vurgulandı.