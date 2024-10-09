Manisa Büyükşehir Belediyesi, disleksi konusunda farkındalık oluşturmak için hizmet içi eğitim düzenledi. 8 Ekim Dünya Disleksi Farkındalık Günü kapsamında düzenlenen eğitimde, disleksi tanılı bireylere ve ailelerine destek olmak amacıyla önemli bilgiler verildi.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi, 8 Ekim Dünya Disleksi Farkındalık Günü nedeniyle önemli bir eğitim gerçekleştirdi. MASKİ Konferans Salonu’nda yapılan eğitim seminerine Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Meliha Çavuşoğlu Kılınçlar ve Halk Eğitim Şube Müdürü Serap Gücüyen katıldı. Ayrıca, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı bünyesindeki MABEM ve ÇKSM öğretmenleri ile Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın Çocuk Eğitim Merkezleri’nde görevli öğretmenler de seminerde yer aldı.

Eğitimde, disleksi nedir, belirtileri nelerdir ve nasıl tedavi edilebilir gibi sorulara yanıt aranırken, disleksili çocukların eğitim hayatlarında karşılaştıkları zorluklar ve bu zorlukların üstesinden gelme yolları ele alındı.

Türkiye’nin ilk resmi disleksi merkezi İzmir Akademi Disleksi'nin kurucu uzmanları Mine Gür ve Gökhan Karatepe, disleksinin sadece bir öğrenme güçlüğü olduğunu ve doğru yöntemlerle aşılabileceğini vurguladı.

Disleksi Nedir?

Disleksi, beynin yazılı dili işleme biçimini bozan, zeka problemi olmadığı halde okuma, yazma ve heceleme güçlüğüne neden olan dil temelli öğrenme bozukluğudur. Disleksi aynı zamanda öğrenme güçlüğü olarak da bilinir.

Genellikle çocukluk çağında fark edilen disleksi problemi nadir olarak görülse de bilinen bir sorundur ve yaşam boyu süregelebilir. Yaşam boyu süren disleksi durumu da gelişimsel disleksi şeklinde adlandırılır. Beynin dili işleyen bölgelerindeki bireysel farklılıklar olarak da ifade edilebilen disleksi kişinin okurken yaşadığı anormal ve beklenmedik problemlerin ortaya çıkmasıyla kendisini gösterir.

Zeka, işitme veya görme ile alakalı herhangi bir problemin göstergesi olmayan dislekside çocuklar özellikle okul hayatında başarılı bireyler olarak bilinir. Genellikle genetik bağlantısı ön plana çıkan disleksinin net bir tedavisi olmasa da yapılan eğitimler, yönlendirmeler ve disleksi testleriyle disleksinin meydana getirdiği problemlerin önüne geçilmesi amaçlanır.