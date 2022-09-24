Denizli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım AŞ, otobüs hat numara ve güzergahları konusunda bilgi vermek, kartların vize yapılması ve üniversiteli öğrencilerin kimlik kartlarının Denizli Öğrenci Kart ile entegre edilmesini kolaylaştırmak için PAÜ’de stant açtı.

Denizli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım AŞ, otobüs hat numara ve güzergahları konusunda bilgi vermek, kartların vize yapılması ve üniversiteli öğrencilerin kimlik kartlarının Denizli Öğrenci Kart ile entegre edilmesini kolaylaştırmak için PAÜ’de stant açtı.

Denizli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım AŞ, bu yıl Pamukkale Üniversitesi’ni (PAÜ) kazanan öğrenciler ile eğitimine devam eden üniversiteliler ve PAÜ personeli için PAÜ yerleşkesindeki yemekhane önünde bilgilendirme standı açtı. Denizli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım AŞ’nin açtığı stantta öğrenci ve PAÜ personeline otobüs hat numara ve güzergahları konusunda bilgi verilirken, Denizli Öğrenci Kartların vize yapılması konusunda kolaylık sağlandı. İsteyen öğrencilerin Denizli Öğrenci Kartları, PAÜ kimlik kartlarıyla da entegre edildi, bakiyesi bulunan kartlar ise öğrencilerin kimlik kartlarına aktarıldı. Öğrenci kartlarını kimlik kartları ile entegre eden üniversiteliler otobüse binmek için ikinci bir kart taşımak zorunda olmadıklarını bildirerek uygulamadan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Stant 7 Ekim’e kadar açık kalacak

PAÜ’lü öğrencilere kolaylık getiren bilgilendirme standı 7 Ekim 2022 Cuma gününe kadar açık kalacak. Ayrıca söz konusu bilgilendirme ve diğer işlemler, Denizli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım AŞ’ye ait eski Özel İdare Binası karşısında bulunan Valilik Kart Dolum Merkezi, Bayramyeri Meydanı Kart Dolum Merkezi, Otogar Kart Dolum Merkezi, PAÜ Hastane Kart Dolum Merkezi ve Hava Limanı Kart Dolum Merkezi’nden de ücretsiz bir şekilde gerçekleştiriliyor.